Ne bi li bilo divno kada biste se svakog jutra probudili se sretni, puni energije, bez bolova i napetosti, bez obzira jeste li jutarnji tip osobe ili ne. Mnogima ovo, nažalost, zvuči neostvarivo. Je li vam se ikada dogodilo da ste spavali osam i više sati, a probudili ste se umorni? Možda se pitate zašto i kako je to uopće moguće?

Nekoliko je potencijalnih razloga, odnosno loših navika koje narušavaju vaš san, a da ih možda čak ni niste svjesni. Otprilike jednu trećinu svojeg života provedemo spavajući stoga je pametno učiniti sve što je u našoj moći kako bismo to vrijeme proveli najbolje što možemo.

Kvalitetan san nije nedostižan, samo trebate ispraviti neke navike i učiniti svoju spavaću sobu oazom mira za završetak dana. Provjerite činite li i vi jednu od ovih sedam grešaka i već danas usvojite rutinu koja potiče bolji san.

1. Ne zamračujete spavaću sobu

Pretjerano izlaganje svjetlu može poremetiti vaš san i cirkadijalni ritam, odnosno biološki ritam spavanja i budnosti. Rolete, zavjese za zamračivanje ili maska za spavanje mogu blokirati svjetlost i spriječiti je da ometa vaš odmor. Suptilno, polumračno osvjetljenje potaknut će vas da se opustite i pridonijet će proizvodnji melatonina u vašem tijelu, hormona koji potiče san.

2. Drijemate predugo i u krivo vrijeme

Kako biste bolje spavali noću, važno je biti oprezan s drijemanjem. Ako u dnevnoj sobi na trosjedu pred TV-om tijekom dan zadrijemate malo predugo ili, pak, prekasno, predvečer, to može poremetiti vaš raspored spavanja i bit će vam teže zaspati kada se smjestite u postelju. Najbolje vrijeme za drijemanje je nedugo nakon ručka u ranim poslijepodnevnim satima, a idealno je da odrijemate tek oko 20 minuta.

3. Spavate na starom i nekvalitetnom krevetu

Dobar krevet je stabilan, udoban, izdržljiv, siguran i pritom čvrsto podržava madrac, osiguravajući vam optimalnu potporu za udoban san. Kvalitetan krevet omogućuje vam miran i neprekinuti san jer smanjuje prenošenje pokreta i prigušuje zvukove, što je posebno važno ako dijelite krevet ili ako često mijenjate položaj tijekom noći.

4. Previše grijete spavaću sobu

Ne želite da vas od sna odvlači nelagodna temperatura u spavaćoj sobi. Ne smije vam biti ni prevruće niti prehladno. Sami najbolje znate na kojoj vam je temperaturi najugodnije, a uzmite u obzir da je većina istraživanja potvrdila kako se najbolje spava u malo hladnijim prostorijama, na optimalnih 16-18° C.

5. Imate madrac koji nije prilagođen vašim potrebama

Kako biste se probudili odmoreni i bez ikakvih bolova silno je važno na kakvom madracu spavate – treba biti prilagođen vašoj konstituciji i navikama spavanja. Ako duže vrijeme spavate na neprilagođenom madracu možete razviti kronične probleme kao što su bol u leđima, napetost mišića, ukočenost zglobova, loše držanje i umor. Također, madrac koji vam ne pruža dobru podršku može biti uzrok poremećaje spavanja poput nesanice, čestog buđenja i nemirnog sna.

Kvalitetnim madracem direktno ulažete u svoje zdravlje. Bilo da se odmarate na krevetu u domu, vikendici ili apartmanu, trebali biste se osjećati ugodno. Mekoća oblaka ili cvijeta pamuka, čvrstoća drva, prilagodljivost finog pijeska na plaži, ugoda i sloboda bezbrižnog plutanja na površini mora… Ovo su osjetilne senzacije koje možete osjetiti s kvalitetnim madracem.

-Meni je prirodno zaspati čim legnem u krevet. Eventualno pročitam par stranica knjige. Najbolje se odmorim kada spavam na madracu koji nije premekan i koji pruža potporu mom tijelu. Ključni su i jastučići. Ja ih imam možda i previše jer volim spavati na boku, s jedinim jastukom pod glavom, dok drugi zagrlim kako bi mi ruke bile u udobnom položaju – rekla je poznata televizijska voditeljica Jelena Glišić, glavno lice kreativne kampanje „Prima, prirodni dio doma“, koja je u ranije objavljenom Prima blogu otkrila svojih pet provjerenih trikova za dobar san

U velikoj paleti madraca zasigurno ćete pronaći onaj na kojem će svaki dio vašeg tijela pronaći svoju idealnu poziciju. Isprobajte madrace i posavjetujte se s prodajnim savjetnicima oko pronalaska madraca koji će vam pružiti pravilnu potporu i udobnost tijekom spavanja.

6. Kasno i obilno večerate

Ako se želite kvalitetno naspavati, zaboravite na pizze, bureke, lazanje i slična jela u večernjim satima. Idealno je izbjegavati kasne večere i svesti na minimum posebno masnu ili začinjenu hranu, ali i alkohol jer ove navike mogu smanjiti kvalitetu sna i uzrokovati poremećaje spavanja. U prehranu uključite laganu večeru, odlučite se za nešto hranjivo, idealno je odabrati hranu bogatu esencijalnom aminokiselinom triptofan, poput puretine, jogurta ili banane, koji pomaže u proizvodnji melatonina, hormona sna.

7. U vašoj spavaćoj sobi ne prevladava umirujuće okruženje

Ako imate udoban krevet, mogli biste doći u iskušenje da u njemu provedete svoje slobodno vrijeme, ali to zapravo može uzrokovati probleme prije spavanja.

Koliko god bio udoban, krevet ne bi trebao biti mjesto za rad od kuće ili za gledanje serija uz grickalice jer ovakve navike mnogima uzrokuju probleme sa spavanjem. Spavaća soba nije interaktivna prostorija, ona treba biti umirujuće okruženje u kojem ćete se osjećati udobno i spokojno pa će vam i san lakše doći na oči. Zato iz spavaće sobe treba maknuti sve što vam smeta i sve što ne pridonosi zen atmosferi. Umjesto televizora, časopisa i laptopa, sobu upotpunite s par dodatnih jastučića, svijećnjakom za svijeću ugodnog mirisa, svjetiljkom za nježno osvjetljenje i šalicom toplog čaja od kamilice za opuštanje. Sve ove suptilne dekoracije možete pronaći na velikoj rasprodaji COCO maison dekoracija u Prima salonima i na webshopu.

