Božićna bajka velikog formata smiješi nam se i ove godine!

Go2Digital i Lidl predstavljaju neodoljiivi katalog igračaka

Opet nam stiže to doba godina! Sam u kući, Last Christmas i neizbježna Mariah Carey od jutra do sutra. Možda ih volite, možda ne. No bez obzira na to ubrajate li se u fanove ili hejtere blagdanskog ugođaja - koji svake godine počinje sve ranije - ni najtvrđa srca ne mogu ostati hladna pri pomisli na biranje božićnih poklona za najmlađe. Taj trenutak iščekivanja prije kidanja ukrasnog papira i dječje oči koje se šire od veselja… Osjećaji koje smo sami možda zaboravili, ali ga itekako razumijemo. Uostalom, postoji li itko među nama tko nije poželio (kad već spominjemo Sam u kući) zaviriti u blještavu trgovinu igračaka koju je Kevin spasio od opasnih pljačkaša? Igračke stvaraju uspomene i donose sate zabave maloj, velikoj i nekadašnjoj djeci.

A za pravu dozu inspiracije, Go2Digital i Lidl ove su vas godine odlučili na vrijeme podsjetiti na odličnu opciju i bogat izbor igračaka u Lidlovom božićnom katalogu. Konačno, nije li gužvanje na Slavonskoj idealna prilika da odlučite izbjeći gužvu na blagajnama? Ne morate odgovoriti. Samo udahnite, skinite nogu s gasa i probudite dijete u sebi uz 3D animaciju kvalitetnih igračaka velikog formata na najprometnijoj aveniji u Zagrebu, ali i na ostalim Go2Digital lokacijama diljem Hrvatske. Nemojte ni pokušavati odoljeti kućici za lutke, vlaku ili nekim drugim manje klasičnim idejama za darivanje jer vas sve to spremno čeka u Lidlu. Sastavite svoju listu dobre djece koja zaslužuju poklone, a onda je slobodno proširite i napišite novu jer ćete ovdje pronaći idealne poklone za sve. Uostalom, svako dijete zaslužuje čarobno blagdansko iznenađenje.

Da, Božić se neprimjetno bliži i prišuljat će se brže nego što mislite… Ne dozvolite da vas iznenadi. Jer kakvi god bili vaši osjećaji prema blagdanima, oni će neminovno doći (netko vam je to morao reći) pa ćemo s vama podijeliti možda i najbolji savjet za miran i bezbrižan kraj godine: prepustite se i opustite u božićnom shoppingu koji ćete obaviti na vrijeme.

Go2Digital i Lidl od srca vam žele čudesno zaigrane blagdane!