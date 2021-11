Kroz ovu popularnu slot igricu upoznajte se s tajanstvenim svijetom drevnog Egipta. Uživajte i u brojnim bonus igrama koje otkrivaju misteriozne pustolovine i velike dobitke.

Skriva li Book of Ra online casino igra veću šansu za dobitak? Saznajte u nastavku.

Book of Ra online casino igra - kako ju igrati?

Book of Ra online casino igra je Novomatic egipatska avantura koja prati priču o istraživaču koji je u potrazi za drevnom knjigom boga Ra. Pravila igre su prilično jednostavna, dovoljno je zavrtjeti valjke i uživati u svijetu fantastične zabave.

Na Arena Casinu možete zaigrati čak 4 verzije ove popularne online casino igre: Book of Ra Classic, Book of Ra Deluxe, Book of Ra Deluxe 6 i Book of Ra Deluxe 10.

Book of Ra online casino igra sadrži do čak 10 isplatnih linija, povrat igraču do 97% i brojne bonus značajke koje kriju vrhunske dobitke.

Book of Ra Deluxe 6

Book of Ra Deluxe 6 nazivaju najboljom verzijom Book of Ra online casino igre koja je među igračima online slot igrica ostvarila mitski status.

Koja je razlika između Book of Ra Deluxe 6 i Book of Ra Classic?

Na putovanju ovom avanturističnom online slot igricom susret ćete simbole skaraba, faraone, piramide i mnoge druge koje možete susresti i u klasičnoj verziji Book of Ra online casino igre. Knjiga je poseban simbol u ovoj verziji Book of Ra online casino igre. Ona ima funkciju i wild i scatter simbola, a služi za zamjenu drugih simbola i kako bi pokrenula free spins bonus. Book of Ra Deluxe 6 igračima pruža i 10 Book of Ra free spinova koji se mogu dodatno produžiti ako se mistične knjige ponovno pojave na ekranu. Najveća pogodnost Book of Ra Deluxe 6 je 6 valjaka koji daju mogućnost osvajanja izdašnih jackpotova, posebno za vrijeme Book of Ra free spinova.

Book of Ra online casino igra trikovi

Najvažnija strategija prilikom igranja ove, ali i drugih online casino igara je upravljanje sredstvima na računu, odnosno odgovorno igranje.

Sretna je vijest kako vam zaista nije potrebno mnogo novca kako biste uživali u Book of Ra online casino igrama. Jackpot je itekako dostižan uz povrat igraču do čak 97%, 10 isplatnih linija i mnoge bonus značajke.

Kako pametno iskoristiti opciju Gamble?

Jedan od Book of Ra trikova je koristiti opciju “gamble” kada za to imate dovoljno sredstava ili je zarada mala. Zapamtite, udvostručujete samo kada je dobitak manji od uloga.

Zašto nikada ne koristiti “Autoplay” opciju?

Bitno je biti svjestan važnosti kontrole nad stanjem vašeg računa u stvarnom vremenu. Ako uključite automatsku igru na nekoj od Book of Ra online casino igara, slot igrice vam mogu pojesti sva sredstva na računu.

Kako najbolje iskoristiti casino promocije?

Zašto ne iskoristiti besplatne vrtnje i bonus dobrodošlice kako bi si produžili igru?

Budite u toku s najatraktivnijim promocijama na tržištu i povećajte si šansu za dobitak na Book of Ra online casino igrama.

Zašto je dobro postaviti si dnevni cilj?

Svi igrači imaju natjecateljski duh i vole ostvariti zadani cilj. Slažete li se? S postavljenim i pri tome realnim dnevnim ciljem igrat ćete online slot igrice odgovornije, ali i na zabavniji način.

