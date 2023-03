U VUCA svijetu ispunjenom promjenjivosti, neizvjesnosti, složenosti i dvosmislenosti, pojedinac ne zna što ga čeka i na što se pripremiti za budućnost. S obzirom na to da je ovo izuzetno nepovoljan položaj, jer s jedne strane morate biti spremni iako ne znate na što sve, dok s druge strane morate dobro pogoditi jer takvo okruženje ne oprašta puno pogrešnih odluka. „Upravo ta odluka je bila da upišem MBA, a kada sam bio upoznat s programom Global Executive MBA, činilo se da s tim ne mogu pogriješiti. I bilo je tako.“ – ističe Ivica Periša, Direktor logistike Pevex d.d.

Učiti zajedno s različitim kulturama i poslovnim područjima, jakim poslovnim funkcijama, različitim interesima i ciljevima u životu, a opet s ljudima koji se kao i Ivica pripremaju za nepredvidljivo i jačaju svoju želju za znanjem, je izuzetno zanimljivo. „Odlučiti se na taj veliki korak nije lako, kako financijski, tako i odricanjem slobodnog vremena za obitelj i hobije, no to je jedini put ako se želite relativno brzo napuniti znanjem i tuđim iskustvom.“ – ističe Ivica.

Nakon završetka Fakulteta prometnih znanosti Ivica Periša zaposlio se u tvrtki Montmontaža d.d. što je i bio očekivan slijed događaja s obzirom na to da je tamo radio još kao student tijekom studiranja. Zatim je sredinom 2008. godine bio raspisan natječaj za 27 pripravnika različitih područja u tvrtki Ledo d.d., najvećem domaćem proizvođaču i distributeru industrijskog sladoleda i smrznute hrane, gdje je Ivica bio odabran među favorite, a kasnije i zaposlen. Tada počinje Ivičin logistički put i razvoj.

Počevši kao Asistent logistike, pa Voditelj transporta, sve do funkcije Rukovoditelja održavanja transporta, matičnih podataka, centralnog rotiranja, 3PL-a i dispečinga, Ivica je učio sve o „tajnama“ vozila i strojeva, vozačima, skladištenju i dostavi u izuzetno kompleksnom tzv. „hladnom“ lancu.

„Upravljati s više od 150 kamiona-hladnjača opskrbljenih kroz šest cross skladišta docking iz dva distributivno - logistička skladišta, na 20 tisuća dostavnih mjesta unutar 24 sata je bio i ostao priličan izazov, posebice u ljetnim mjesecima.“ – prisjeća se Ivica. U međuvremenu je Ivica 2013. godine upisao postdiplomski specijalistički studij na matičnom fakultetu, testirao svoje dubinsko poznavanje logistike i stekao titulu Sveučilišnog specijaliste transportne logistike i menadžmenta.

Za Ivicu Perišu 2016. godina bilo je vrijeme za nove izazove i tada preuzima funkciju Regionalnog direktora logistike u kompaniji Roto dinamic d.o.o., vodećem distributeru pića u Hrvatskoj s mrežom od 8.000 caffe barova, restorana i hotela, opskrbljenih preko 140 dostavnih vozila unutar 24 sata od narudžbe. U Rotu Ivica upoznaje svu kompleksnost dopreme pića i vezanih proizvoda, ambalaže, povratne ambalaže, brze frekvencije isporuke, višestrukih isporuka, itd. „Uslijed promjena u privatnom životu i ograničenih mogućnosti putovanja, 2017. godine se odlučujem na promjenu i prelazim u perspektivnu kompaniju Pevex d.d. (tada Pevec d.d.), maloprodajni lanac iz DIY („Do it yourself“ - hrv. „Uradi sam“) segmenta na funkciju Voditelj Službe logistike.“ – prisjeća se Ivica.

Pevex d.d. je vodeći maloprodajni trgovački lanac u Hrvatskoj, s nekoliko desetaka tisuća artikala u 28 prodajnih centara i vizijom da svojim asortimanom bude dio svakog doma. Širenjem asortimana vlastitog uvoza i stvaranjem robnih marki proizvoda dolazi do širenja logistike, koja postaje sve značajnija za kompaniju. Logistika postaje sektor, a ja direktor tog poslovnog područja, odnosno Direktor Sektora logistike.

Odlučiti se na MBA u vrijeme kada Pevex ostvaruje rekordne rezultate, uz sveprisutan pritisak na opskrbni lanac, uz dvoje male djece i treće na putu (danas otac Ante, Lorena i Kaja), u vremenu neizvjesnosti i potencijalnog povratka COVID mjera, kasnije eskalacije rata u Ukrajini i anomalija koje je to prouzročilo globalno, nije bilo lako. No, sve to je sastavni dio VUCA svijeta u kojem živimo.

Iako odustajanje jednom kada se odluči upisati studij za Ivicu nije bila opcija, Zagrebačka škola ekonomije i managementa mu je ponudila mogućnost naknadnog slušanja kolegija ako dođe do situacije da ne može fizički prisustvovati kolegiju iz bilo kojeg razloga. Na početku studija Ivica je sudjelovao na oglednim predavanjima kako bi potvrdio svoju odluku o upisu. Studij pruža i mogućnost odabira dva izborna predmeta iz specijalističkih MBA koncentracija što je Ivica i iskoristio kako bi nadogradio znanje iz područja logistike.

Kada s predavanja odete s više pitanja nego odgovora, jasan je znak da su vam vidici prošireni.

„Studij obuhvaća predavanja u Italiji, vikend predavanja u Luxemburgu, set stručnih predavanja i posjet najjačim sveučilištima u New Yorku i Singapuru, što je definitivno primamljivo i potvrđuje naziv Global u nazivu Global Executive MBA program. U mom slučaju, kada dobijete odgovore na sve svoje sumnje i izazove, obavite nekoliko razgovora s članovima ZŠEM-a, dobijete fleksibilnost i dobre prijedloge za nastavak, na vama ostaje da složite financijsku konstrukciju i krenete u projekt MBA.

Ono što naknadno shvatite je to da ste u okruženju ljudi sličnih vama, koji traže nešto više, s jasnom ili manje jasnom slikom gdje žele biti, ali s čvrstom vizijom širenja znanja i ono što predavači često spominju na Global Executive MBA programu, da s predavanja odete s više pitanja nego odgovora, što je jasan znak da su vam vidici prošireni.

Svakako je dodatni benefit i to što je studij na engleskom jeziku, na što mi je trebalo neko kraće vrijeme da se prilagodim, no tako dobijete internacionalnu notu studija s polaznicima iz Italije i Amerike, a ujedno dobijete i vrlo intenzivan tečaj engleskog jezika.

Neću lagati, studij nije lagan, zahtjeva vrijeme i koncentraciju, zahtjeva i izlazak iz komfor zone, utječe na obiteljski život, no shvatite to kao projekt koji traje jednu godinu, prilagodite se i završite. Prema iskustvima poznanika koji su završili MBA, dobio sam savjet „It wasn't easy, but it was worth it“.“ – ističe Ivica Periša, Direktor logistike Pevex d.d.