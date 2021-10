Kaki King, američka glazbenica i skladateljica te prva žena na Rolling Stone listi “bogova gitare” u Kući umjetnosti Arsen nastupit će 19. studenog 2021.!

Smatraju je jednom od najzanimljivijih gitaristica i kompozitorica u zadnjih nekoliko dekada zahvaljujući fascinantnoj tehnici sviranja gitare koju često koristi i kao perkusije. Virtuoznost i eksperimentalni zvuk za uho je zapeo svjetski poznatim bendovima i glazbenicima s kojima je dijelila pozornicu – Foo Fighters, Marianne Faithful, David Byrne, Robert Randolph, Keb Mo, Soulive, Mike Gordon i Charlie Hunter samo su neki od njih. Veliki Dave Grohl je jednom prilikom izjavio da „postoje gitaristi koji su odlični i postoje gitaristi koji su zaista jebeno odlični, a onda nakon njih dolazi Kaki King“.

DIO EUROPSKE TURNEJE



2015. godine odradila je svjetsku turneju s multimedijalnim performansom The Neck is a Bridge to the Body, prijelomnim trenutkom u njenoj karijeri koji ju je približio eksperimentalnom teatru. Nastavak tog smjera je i novi album Modern Yesterdayskoji je objavila krajem prošle godine. Nakon Amsterdama, Pariza i Londona album će promovirati i u Šibeniku!

Ulaznice su u pretprodaji od petka, 8. listopada po cijeni od 130 kuna - detalje i ulaznice potražite na kucaarsen.hr.