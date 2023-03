Kalifornijski Silicone Valley Bank i njujorški Signature Bank prvi su bankrotirali. Tada je došao red na Europsku banku Credit Suisse, koja je jasno stavila do znanja da je blizu kolapsa. Istog dana, First Republic banka objavila je da je osigurala financiranje kako bi preživjela. Sve su banke spašene ili su dobile veliku financijsku pomoć, ali tržišta je potresao strah od nove financijske krize u bankarskom sektoru. Uz to, milijuni tvrtki, investitora i štediša povukli su novac u strahu da bi njihova banka ili cijeli sustav mogli propasti.

Tu na scenu stupa Bitcoin, kriptovaluta koja se nalazi na periferiji globalnog financijskog sustava i koja je digitalna valuta zaštićena od bankarskog kolapsa. Kao rezultat toga, Bitcoin je u prošlom tjednu porastao za 33,41%, dosegnuvši najvišu razinu od lipnja 2022., a ove je godine porastao za nevjerojatnih 56,1%.

Kriptovalute su također dobile potporu slabijeg dolara jer te insolventnosti vrše pritisak na FED da uspori ciklus povećanja stope. Većina trgovaca sada vjeruje da će stope ove godine ponovno pasti, čineći dolar manje atraktivnim.

Postoje dva čimbenika koji će utjecati na to hoće li Bitcoin nastaviti rasti; hoće li druge banke dati slične negativne izjave o svojoj financijskoj situaciji u narednim danima, što bi trebalo dovesti do rasta kriptovaluta, i hoće li potonji interes za kriptovalute signalizirati dugoročni povratak digitalnim valutama od strane pojedinaca koji u srednjoročnom razdoblju mogu vidjeti investicijske fondove i institucionalne ulagače kako se vraćaju Bitcoinu. Prema podacima, prosječni dnevni obujam trgovanja za 7 dana na najvišoj je razini ove godine na 13 milijardi dolara.

Izvori: MT4 platforma, Bitcoinist

