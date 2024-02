Upravo zahvaljujući njegovom hitu Rim Tim Tagi Dim – koji europski fanovi ovog glazbenog natjecanja već smatraju hrvatskim predstavnikom na Eurosongu – Hrvatska je na kladionicama skočila na iznimno visoko treće mjesto favorita za osvajanje Eurosonga. Ispred nje nalaze se ukrajinske predstavnice Aljona Aljona i Jerry Heil s pjesmom Teresa & Maria te talijanska predstavnica Angelina Mango s pjesmom La noia.

Dora 2024.

Podsjetimo, polufinala ovogodišnje Dore odvijaju se u četvrtak i petak, 22. i 23. veljače. Svaki dan nastupit će po 12 izvođača, a najboljih 8 iz prve i 8 iz druge polufinalne večeri plasirat će se u završnicu natjecanja u nedjelju, 25. veljače.

I na hrvatskim kladionicama Baby Lasagna je favorit gotovo bez konkurencije – na Admiral Betu tako je koeficijent na pobjedu Baby Lasagne nevjerojatno niskih 1,20, što znači da bi pobjeda bilo kojeg drugog izvođača bila ogromno iznenađenje. Ako je suditi po koeficijentima na Admiral Betu, preostali favoriti za osvajanje Dore su još i prošlogodišnji hrvatski predstavnik na Eurosongu, Let 3, s pjesmom Baba Roga (koeficijent za pobjedu 5,00) te eugen s pjesmom tišine i koeficijentom 7,00. Iza njih je pjesma Slatke suze, gorka ljubav benda Vatra kojoj su kladionice dodijelile koeficijent 9,00, a top 5 zaokružuje Damir Kedžo sa svojom pjesmom Voljena ženo. Koeficijent na njegovu pobjedu je 12,00.

Baby Lasagni ovo nije prvi doticaj s Dorom. Godine 2019. bio je gitarist rock benda Manntra koji je nastupio na Dori s pjesmom In the Shadows i završio na vrlo dobrom četvrtom mjestu.

Hrvatska na Eurosongu

Prošle je godine Let 3 nastupio na Eurosongu s pjesmom Mama ŠČ! i zauzeo solidno 13. mjesto. To je ujedno bilo prvi put od 2017. da je hrvatski predstavnik ušao u finale natjecanja. Posljednji rezultat Hrvatske u top 10 je bio onaj Vanne koja je 2001. nastupila s pjesmom Strings of My Heart. Sve to upućuje da bi Hrvatska, ako se ostvare prognoze za pobjednika Dore, a zatim i prognoze za plasman na europskom natjecanju, mogla ostvariti povijesni rezultat. Hrvatska se može pohvaliti jednom pobjedom na Eurosongu, grupa Riva slavila je s pjesmom Rock me sad već davne 1989. u Švicarskoj, a uz taj nastup, najbolji plasman Hrvatskoj su donijele Doris Dragović (Marija Magdalena, 1999., četvrto mjesto), Maja Blagdan (Sveta ljubav, 1996., četvrto mjesto) i Danijela Martinović (Neka mi ne svane, 1998, peto mjesto).

Pobjednici prije plasmana

Eurosong se ove godine održava u švedskom Malmöu budući da je prošle godine pobijedila švedska predstavnica Loreen sa svojom pjesmom Tattoo. Zanimljivo je kako se Loreen – jedinoj izvođačici koja je, uz Irca Johnnyja Logana, na Eurosongu pobijedila više od jednom ­– dogodila slična stvar kao i Baby Lasagni. Naime, prošle su je godine navijači proglasili pobjednicom Eurosonga prije nego što je uopće pobijedila na švedskom nacionalnom natjecanju.

Hoće li kartu za Švedsku osigurati Baby Lasagna, neki drugi od favorita ili neki od preostalih kandidata – saznat ćemo nakon 3 dana uzbudljivog i glamuroznog spektakla!