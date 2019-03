Ugovaranjem ponude putem Tele2 webshopa ili telefonske prodaje na dar se dobiva peta igra

Među igrama koje privlače na stotine tisuća igrača su Uncharted 4: A Thief’s End, The Last Of Us Remastered, Rachet & Clank te FIFA19

S obzirom na to da nogometna groznica nikada ne prestaje, nova FIFA19 igračima će pružiti vrhunac klupskog nogometa na različitim modovima te iskustvo igre različitih turnira uključujući UEFA Ligu prvaka, Europsku ligu i Super Kup.

Kako bi ljubitelji gaminga mogli uživati u ovim popularnim igrama te neograničenoj slobodi komunikacije na odličnom mobilnom uređaju, za samo 150 kuna mjesečno, uz tarifu RASPALI s BEZBROJ GB, dostupni su Honor 10 lite i Sony PS4 1 TB s četiri igre: Uncharted 4: A Thief’s End, The Last Of Us Remastered, Rachet & Clank te FIFA19. Dodatna pogodnost je igra Spyro Reignited Trilogy koja dolazi uz ovaj paket ako se ponuda ugovori putem Tele2 webshopa ili telefonske prodaje.Odluči li se korisnik za Sony PS4 1 TB u kombinaciji s Huawei B525 routerom, koji nudi mogućnost spajanja do 64 uređaja istovremeno, ponuda je dostupna za samo 130 kuna mjesečno, uz BEZBROJ GB pokućnog interneta.

Honor 10 lite je potpuno novi uređaj u Honor ponudi. Fashion ikona sa zaslonom u boji veličine 6,21 inča s dvostrukim 13MP+2MP digitalnim fotoaparatom s LED bljeskalicom i 24MP selfie kamerom izvrstan je odabir za sve one koji traže mobitel za snimanje videa i fotografiranje, ali istovremeno s baterijom koja može izdržati cijeli dan korištenja. 32 GB interne memorije osigurava dovoljno prostora za sve ono što treba uvijek biti na dohvat ruke, bilo da se radi o fotografijama s putovanja ili važim dokumentima za posao.

Bilo da vam igre služe kao opuštanje nakon napornog dana ili vas zabavljaju gaming turniri u krugu prijatelja, Tele2 omogućava uživanje u omiljenim igrama, vrhunskim mobilnim uređajima i neograničenoj slobodi komunikacije.