Ali Mirza Mulabegović rođen je i odrastao u Zagrebu. Završio je program International Baccaularate Diploma u sklopu zagrebačke XV. gimnazije, da bi akademsko obrazovanje stekao u Pragu, glavnom gradu Češke, gdje je završio Anglo-American University.

"Kroz život sam uvijek izučavao stvari suprotno od onog što mi dolazi prirodno i što se očekivalo od mene. Tako sam se u srednjoj školi, umjesto na umjetnost, usmjerio na informatiku, a u Pragu - gdje sam došao studirati marketing i odnose s javnošću - proučavao sam politiku i međunarodne odnose", rekao nam je Ali Mirza.

Pet kratkih pitanja o Ali Mirzi Mulabegoviću

Moj najveći poslovni izazov je… kako ostati svoj.

Najveća moja pobjeda je… to što nisam razvodnio svoju ideju kako bi je prilagodio tržištu.

Za pet godina bit ću… u petom projektu, satkanom od novih kreativnih ideja, racionaliziranih stečenim iskustvom.

Ono što bih volio da sam na početku znao je… da poduzetništvo nije romantika, već konstantna borba.

Na Uplift akademiji želim… upoznati ljude koji se bave sličnim projektima, razviti kontakte za budućnost.

Strast prema poduzetništvu je prevagnula

Iako se ponekad pita je li ipak trebao više se posvetiti studiju umjetnosti od srednje škole do fakulteta, ne žali što je stekao širi spektar znanja, primjenjiv u različitim životnim situacijama, od poslovnih do privatnih. Život u Pragu mu je, dodaje, omogućio svakodnevni kontakt s umjetnošću, kroz arhitekturu, muzeje i bogatu povijest. Po završetku studija prvi posao našao je u agenciji za odnose s javnošću. Bilo je zanimljivo raditi projekte vezane uz kulturu i sport, ali nije se našao u tome. Individualizam i želja za stvaranjem nečeg novog i vlastitog su prevladali, kao i strast prema poduzetništvu, koja se u njegovoj obitelji prenosi s generacije na generaciju.

"Možda sam krenuo u poduzetništvo još nezreo za takav poduhvat, ali to je ljepota poduzetništva. Jako brzo shvatite kako imate malo prostora za grešku", prisjetio se Ali Mirza.

Totalno drukčiji od drugih

Projekt Zagreb Social Club pojavio se kao ideja još 2017. godine. Ali Mirza ga je počeo razvijati dvije godine kasnije. Njegov sadašnji projekt - TEN22 - proširenje je tog projekta. Zagreb Social Club je, naime, brand ulične mode s naglaskom na zajednicu koja se okuplja oko njega. Kako je ta zajednica rasla, tako je i rasla potreba za adekvatnim prostorom gdje se mogu organizirati radionice, izložbe i zabavna događanja.

TEN22 funkcionira kao bar, s naglaskom na miksologiji (odnosno otkrivanju načina kako napraviti što bolji koktel). Ali, nije riječ o običnom ugostiteljskom objektu, kakvih u Hrvatskoj ima na tisuće. S obzirom da je prostor osmišljen kao polivalentan, njegova se namjena iz tjedna u tjedna mijenja. Ali Mirza ga opisuje kao živo biće, baš kao što su to i gosti koji ga koriste.

"Želimo projektom TEN22 potaknuti stvaranje zajednice različitih individualaca, koji će međusobno obogatiti ne samo svoje živote, već zajedničkim doprinosom napraviti nešto više za širu zajednicu i grad", pojasnio je.

Treba smjeti krenuti od nule

U realizaciju je krenuo čim se pojavio adekvatan prostor. Stjecajem okolnosti, bilo je to odmah ulaz do Zagreb Social Cluba u Smičiklasovoj ulici. U Ali Mirzinom timu bili su arhitektica, tim grafičkih dizajnerica i građevinska tvrtka koja je odradila cijeli projekt od početka do kraja. Zbog administrativnih razloga čekali su na spajanje struje puna četiri mjeseca, tako da su u prostor ušli u rujnu 2021., a s radovima krenuli u veljači 2022. Kako se svjetska politička situacija pogoršala, radovi su se odužili sve do kraja 2022. godine. Inicijalni troškovnik su probili više puta.

"Bio je veliki izazov paralelno voditi jedan brend i razvijati novi projekt", prisjetio se Ali Mirza, "Ulazio sam u skroz drugu vrstu poslovanja, s kakvom se dosad nisam susreo. Sve sam pretpostavke morao gurnuti na stranu i krenuti iz nule. Težak je to i trnovit put, pogotovo jer moji projekti nisu osmišljeni za uspjeh preko noći jer njima želim izazvati postavljene norme. Drukčiji su od sličnih projekata na tržištu, a publici treba duže vremena da ih prihvati jer su im novi i nepoznati."

Ponosan je na to što pritom nije razvodnio svoju ideju prilagođavajući je tržištu, već je ostao dosljedan i bio dovoljno uporan raditi dok je tržište ne prihvati u njenom originalnom obliku. Tijekom sudjelovanja u Uplift akademiji želi upoznati ljude koji se bave sličnim projektima i razviti kontakte za budućnost.

"Toliko smo ovisni o tehnologiji da stagniramo u vlastitom razvoju. Zato mi je Uplift dobra prilika da opet sebe izazovem i dovedem van zone komfora", zaključio je Ali Mirza.

