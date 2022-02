Što je digitalna transformacija, kako joj se prilagoditi, kako iskoristiti njezine prednosti, kako ne upasti u njezine zamke? O tome su kroz drugi modul Uplift akademije učili polaznici prve generacije edukacije namijenjene poduzetnicima iz sektora turizma i uslužnih djelatnosti. Naime, u sklopu projekta Uplift.hr, prve sveobuhvatne platforme namijenjene mikro, malim i srednjim poduzetnicima koju je pokrenuo Mastercard, početkom listopada 2021. startala je Uplift akademija. Program Uplift akademije, koju provodi Algebra na inicijativu Mastercarda, kroz online predavanja i rad s mentorima podijeljen je u ukupno devet cjelina, a nakon prvog modula o leadershipu, stipendisti su u drugom učili o digitalnoj transformaciji.

„Digitalna transformacija je transformacija poslovnih modela u tvrtkama kroz primjenu digitalnih tehnologija. To je nekako općeprihvaćena definicija tog pojma, no u osnovi on je dosta širi i zahtjeva promjenu ne samo poslovnog modela nego i poslovne kulture i načina na koji ljudi međusobno surađuju unutar tvrtke te načina na koji surađuju sa čitavim ekosustavom u kojem djeluju. Pritom mislimo na kupce, korisnike, dobavljače, poslovne partnere i sve druge koji su na neki način uključeni“, pojašnjava Senad Kulenović, predavač na Algebri.

„Kada uvodite nove digitalne alate, prvo morate osigurati da ljudi unutar tvrtke znaju koristiti te alate na adekvatan način, što znači oni moraju naučiti raditi s njima. S druge strane morate osigurati i da tržište prihvati korištenje tog alata, a to znači da određenu funkcionalnost ne uvodite ako niste sigurni da će vaši kupci to htjeti i ako niste sigurni da im je ona zaista potrebna. To također znači da nećete uvoditi, na primjer, naprednu metodologiju nabave uz primjenu digitalnih rješenja ako su vaši dobavljači još svjetlosnim godinama udaljeni i od običnog Excela“, opisuje Kulenović.

Svaki se proizvod može digitalno nadograditi

Kako digitalna transformacija izgleda u praksi, Kulenović je pojasnio na primjeru Bread Cluba, pekarne čiji je jedan od osnivača, Andrija Pernar, ujedno i polaznik Uplift akademije.

„Na njihovom primjeru pokazali smo kako se svaki proizvod – pa čak i kruh – može nadograditi kroz digitalnu transformaciju. Kada razmišljate o kruhu, kruh se ispeče i konzumira jer je svjež i fin. No vi i u ovom slučaju možete kroz digitalne alate nadograditi njihovu poduzetničku priču. Primjerice, možete uvesti loyality aplikaciju Bread Club i zatim implementirati QR kod preko kojeg će kupac u aplikaciji moći vidjeti snimku procesa proizvodnje tog kruha. Takvo nešto neće promijeniti okus kruha, ali će stvoriti određenu dozu ekskluzivnosti, dodati neku priču pa će samim time porasti kvaliteta korisničkog iskustva“, objašnjava Kulenović.

„Jednako tako, kada smo već na primjeru tvrtke Bread Club, jedna od ideja koja bi se mogla provesti kroz digitalnu transformaciju jest implementacija sustava koji će javljati vremensku prognozu. Naime, ako pada kiša, pada i prodaja kruha u trgovini jer se ljudima ne da izlaziti po lošem vremenu. Korištenjem alata digitalne transformacije, konkretno digitalnim alatom koji će javljati informaciju o lošoj vremenskoj prognozi, može se napraviti rješenje koje bi automatizmom, uz nadzor, moglo ponuditi redovnim kupcima kupnju kruha putem dostave nekog od postojećih dostavnih servisa na tržištu. Dakle, rješenje bi omogućavalo da u jednom potezu za kišnog dana ponudite svim redovnim kupcima dostavu, a pritom ne morate ručno slati mailove ili SMS poruke svakom ponaosob. Takav digitalni alat ne bi zahtijevao previše dodatnog posla, a kupci vole takva rješenja zbog odličnog korisničkog iskustva“, pojasnio je predavač.

Dojmovi Upliftera

A što o modulu digitalne transformacije misle polaznici Uplift akademije?

„Modul Digitalne transformacije bio je super, jer se ovdje radi o nekim znanjima koja većini nas nedostaju. Na početku je bilo malo teže pohvatati neke tehnološke pojmove i terminologiju, ali to je poanta Uplift akademije - da naučimo što sve postoji i čemu služi, gdje se može pronaći i kako se može primijeniti u poslovanju. Predavač Senad Kulenović je bio izvrstan, ponavljao nam je i pojašnjavao sve što ne bismo otprve uspjeli pohvatati. Eto, meni je modul digitalne transformacije bio vrlo zanimljiv jer o tome najmanje znam pa se onda sa sljedećim modulom koji smo slušali, a to su Fondovi za financiranje projekata i razvoja, počnu slagati šira slika i rađati nove ideje“, kazala je Barbara Lončarić Lučić, Uplifterica i osnivačica agencije za iskustveni turizam Dubrovnik Walk Of Fame te agencije za digitalne nomade Adriatic SeaChange.

„Digitalna transformacija i predavanja koji obrađuju te teme bili su glavni motiv za prijavu na Uplift akademiju jer mi je u planu da sve što radim prebacim u digitalni svijet“, objašnjava Nataša Brailo, osnivačica agencije Dubrovnik em Português, turističke agencije specijalizirane za goste iz Portugala. „U Dubrovniku je velika konkurencija što se tiče turističkih djelatnosti, morate biti vrlo inovativni i drugačiji ako se želite istaknuti pa o tome konstantno treba voditi računa. Primjerice, posebno mi je zanimljiv dio bio upravo onaj posvećen nama u Dubrovniku, kada je predavač govorio o digitalnim alatima kojima se može unaprijediti korisničko iskustvo, primjerice o QR kodovima na kulturnim i povijesno značajnim punktovima u gradu koji se mogu skenirati i omogućiti informacije o konkretnoj lokaciji. To je nešto što bih konkretno i sama primijenila u svojem poslovanju“, kaže Nataša.

Više detalja, kao i dojmova predavača i stipendista možete pročitati na linku, a polaznici prve generacije Uplift akademije kroz daljnje će module dodatno usavršavati svoje znanje i stjecati nove vještine. Njihov napredak kao i brojne intervjue s domaćim poduzetnicima te druge zanimljive teme iz svijeta mikro, malog i srednjeg poduzetništva možete pratiti na uplift.hr.