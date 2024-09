93. Mrduja uz rekordan broj sudionika i nikad veće nagrade

U Splitu je u prostorijama JK Labud održana konferencija za medije u povodu Splitskog Festivala Jedrenja i najave 93. Mrdujske regate, kojim u razdoblju od 21. rujna do 20. listopada, Split i Dalmacija postaju domaćini najprestižnijih regata na Jadranu, uključujući kultnu Mrdujsku i Višku regatu, čime će ovaj mjesec u Splitu u splitskom akvatoriju biti ispunjen sportskim i brojnim zabavnim događajima. Ovogodišnji festival započeo je regatom Bobovišće Labud Classic 21. rujna, a kulminira s Viškom regatom, jednim od najznačajnijih jedriličarskih događaja na Jadranu, koja će se održati od 18. do 20. listopada, uz tradicionalno središnji događaj festivala 93. Mrdujsku regatu. Ovi događaji ne samo da promiču jedrenje kao sport, već i kao snažan faktor u turističkoj i ekonomskoj promociji Dalmacije.

Mrdujska regata, koja će se održati 5. listopada 2024. godine, predstavlja vrhunac festivala, a uz nju dolazi i niz pratećih aktivnosti. Uz natjecanje jedriličara, Mrduju će pratiti bogat zabavni program, uključujući koncert Promaya banda i Kazetofon party by DJ Vangel.

Osim sportskih uzbuđenja, svim sudionicima, ali i gostima Splita i Dalmacije na platou JK Labud zagarantiran je cjelodnevni program koja pruža potpuni doživljaj Dalmacije, kako je naglasila Alma Harašić Bremec iz ŠKMER-a. „Ove godine nam more ulazi u pjate i daje nam priliku da na tradiciju jedara odgovorimo tradicijom spize: u ovogodišnjem programu gastronomija predstavlja značajan dio naše turističke ponude ali i našeg identiteta, a do pravog izražaja dolazi kad se stavi u funkciju običaja i događanja koja predstavljaju pravi motiv dolaska na destinaciju, poput Splitskog Festivala Jedrenja“, istaknuo je direktor Mrdujske regate, Damir Skelin, najavivši kuhanje od strane šefova kuhinja Mediteranskih i europskih regija, a kao poklon jedriličarima za 100 godina JK Labud. Na Mrduji se također ponovo dodjeljuje, među jedriličarima popularna "NAGRADA PO SRIĆI", a ove godine je to vanbrodski motor SUZUKI koji je osigurao Moto Navis.

Ovogodišnji Splitski Festival Jedrenja najavili su g. Žarko Dešković, predsjednik JK Labud, g. Toni Kuzmanić, zamjenik gradonačelnika Grada Splita, g. Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije, te g. Damir Skelin, direktor Mrdujske regate i koordinator festivala i g. Ante Mlikota, Direktor Viške regate.

Jedrenje u našim krajevima nosi bogatu stoljetnu tradiciju, a njegovo očuvanje nije samo čuvanje prošlosti, već i ulaganje u budućnost. Kroz prenošenje ljubavi prema moru, sportu i prirodi, jedrenje ima ključnu ulogu u obrazovanju nadolazećih generacija. Ovaj sport, s dubokim korijenima u organiziranom djelovanju, kontinuirano pruža brojne ekonomske, turističke i društvene prednosti, ne samo za Split, već i za cijelu Dalmaciju, a što su na konferenciji posebno istaknuli svi sudionici:

„Posebno mi je zadovoljstvo što ove godine slavimo stoljeće organiziranog jedrenja u Hrvatskoj. Tradicija koja je započela prije 100 godina, i danas živi kroz jedriličarske klubove i brojne regate koje privlače kako domaće, tako i strane natjecatelje. Ove godine očekujemo preko 200 brodova na Mrdujskoj regati, a i Viška će regata ponovno biti pravi sportski spektakl," izjavio je g. Žarko Dešković, predsjednik JK Labud.

Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija ponovno su prepoznali važnost festivala i pružili potporu.

„Jako nam je drago da smo u prilici podržati projekt poput Splitskog Festivala Jedrenja, radi se o sinergijskim naporima svih uključenih strana sa zajedničkim ciljem očuvanja i promocije naše pomorske baštine. Pomorska baština važan je dio naše nacionalne baštine, sastavan i važan dio našeg identiteta, a jedino ćemo poštujući našu baštinu moći graditi održivi turizam pa i održivu budućnost“, rekao je g. Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije.

G. Toni Kuzmanić, zamjenik gradonačelnika Grada Splita također je naglasio važnost festivala za našu baštinu: „Splitski Festival Jedrenja postao je centralni događaj za naš grad, a jedrenje je neodvojiv dio naše kulture i sportske baštine. Ponosni smo što možemo biti domaćini ovog velikog sportskog događaja.“

Viška regata, koja će se održati od 18. do 20. listopada, obilježit će završnicu festivala. Direktor Viške regate, g. Ante Mlikota, najavio je sudjelovanje brojnih međunarodnih timova i bogat program na otoku Visu, jednoj od najpoznatijih nautičkih destinacija na Jadranu.

Svoju podršku Festivalu iskazale su i Ivana Vladović, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije i Alijana Vukšić, direktorica TZ Split.

Ivana Vladović posebno je istaknula: Jedrenje u Dalmaciji nije samo sport, to je način života, tradicija koju trebamo prenositi na mlađe generacije. Ono nas podsjeća na važnost očuvanja naše bogate maritimne baštine koja , između ostaloga, uvelike obogaćuje našu turističku ponudu i daje dodatnu vrijednost našoj destinaciji. Ploviti našim arhipelagom i otocima uistinu je jedinstveno iskustvo – taj spoj netaknute prirode, bistrog mora i povijesti gdje svaka uvala i kamen pričaju svoju priču. Ovaj festival okuplja strastvene jedriličare, ali i sve nas koji prepoznajemo koliko je važno očuvati našu prirodnu baštinu. More nije samo dio naše turističke ponude, ono je naša prošlost, sadašnjost i budućnost. Na kraju, zahvaljujem se organizatorima na njihovoj predanosti i trudu u organizaciji događaja. Svima vama želim da uživate u festivalu, a našim jedriličarima neka vjetar bude naklonjen i neka ih sigurno vodi!“

„Splitski festival jedrenja predstavlja jedinstvenu priliku za grad Split da pokaže svoju nautičku strast i bogatu kulturnu baštinu svijetu. Ovaj mjesec dugo očekivanog sportskog uzbuđenja, obogaćen kulinarskom čarolijom Mjeseca gastronomije u listopadu i studenom, čini Split nezaobilaznom destinacijom za zaljubljenike u more, jedrenje i gastronomiju. Ovo je vrijeme kada se tradicija i suvremeni duh jedrenja stapaju u jedinstvenom iskustvu, privlačeći posjetitelje iz cijelog svijeta. Splitski festival jedrenja je pravi dragulj našeg nautičkog kalendara, i pozivamo sve zaljubljenike u more, sport i gastronomiju da nam se pridruže u ovom nezaboravnom putovanju, gdje ćemo zajedno proslaviti bogatstvo Splita i njegove prekrasne obale“, ukazala je Alijana Vukšić, direktorica TZ Split.

Prijave za sve regate su otvorene na web stranicama www.splitskifestivaljedrenja.hr, te ovim putem pozivamo sve ljubitelje jedrenja i sportskih avantura da budu dio ove važne proslave jedriličarske tradicije.

SPLITSKI FESTIVAL JEDRENJA - OSNOVNE INFORMACIJE

Splitski Festival Jedrenja predstavlja jedinstvenu manifestaciju koja objedinjuje najznačajnije jedriličarske manifestacije u Splitu tijekom rujna i listopada: Boboviška Labud Classic, Mala Mrduja, te Mrduja i Viška regata. Nositelj projekta i organizator svih regata je Jedriličarski klub Labud Split.

