5 savjeta za sigurno turno skijanje

Ove sezone osjetite čari sve popularnijeg načina rekreacije u planinama. Ali, budite na oprezu jer je kod turnog skijanja najvažnija sigurnost!

Ljubitelji prirode i sporta u turnom su skijanju pronašli novu omiljenu zimsku aktivnost. Ovaj oblik planinarenja na skijama posljednjih je godina postao pravi hit među iskusnim skijašima jer se skijaju i penju po nekoliko desetaka kilometara dugim, snježnim planinskim rutama gdje nema gužve, a sam krajolik je ljepši od bilo kojeg otmjenog skijališta na svijetu.

Prema terminologiji Hrvatskog planinarskog saveza pojam „turno skijanje“ (engl. ski-mountaineering) označava spoj tradicionalnog i alpskog planinarenja, te alpskog skijanja i nordijskog trčanja. U čarima ove dinamične aktivnosti mogu uživati svi oni koji odlično barataju planinarskim i skijaškim vještinama te nose specijaliziranu opremu – ali uz veliku dozu opreza! Donosimo vam pet najvažnijih savjeta za siguran boravak u planini tijekom vaše turno skijaške avanture.

ALT: Turno skijanje je sve popularniji sport.

Vježbajte izdržljivost

Turno skijanje nije sport u koji se uskače bez dobre pripreme. S obzirom na to da kod turnog skijanja ne postoje žičare ili druga mehanizacija koja vodi do vrha, planinari skijaši se do njega moraju popeti sami snagom vlastitih mišića – s pancericama na nogama, skijama u rukama i svim stvarima u ruksaku na leđima. Izbjegnite brzo umaranje na turi tako što ćete tjednima prije odlaska raditi na fizičkoj kondiciji i izdržljivosti.

Nikad ne idite na planinu sami

Turno skijanje nije brza i ležerna aktivnost. Ono od skijaša planinara zahtjeva i izuzetnu mentalnu stabilnost jer nije lako satima tražiti put kroz snježna bespuća u kojima opasnosti vrebaju iza svakog ugla. Zbog toga se na planinu se uvijek penjite u društvu bez obzira odlazite li prvi ili dvadeseti put na skijašku turu.

Dobro proučite turu

Početnicima savjetujemo da se prijave na organiziranu turu pod stručnim vodstvom planinarskih vodiča koji će pravilno pripremiti i put i grupu polaznika, ali vas ujedno i naučiti najčešćim pogreškama te kako se snaći ako ste u opasnosti. Iskusnim skijašima preporučujemo da dobro prouče turu na kartama te se dodatno ispitaju o iskustvima drugih skijaša planinara koji su istu turu već prošli.

Alpe su raj za turno skijaše jer su planinski vrhovi međusobno sjajno povezani, ture duge i po nekoliko dana, a snijeg se zadržava sve do početka ljeta. Osim u Austriji, Švicarskoj i Francuskoj, turno skijanje je popularno i u Italiji, Sloveniji i Bugarskoj.

Budite spremni na opasnosti

Rute turnog skijanja mogu biti rekreativnog karaktera s kraćim i lakšim uspinjanjima, ali i duže, napornije i u kombinaciji s alpinizmom ako se uspinjete na ledenjak. Koju god rutu odabrali neizmjerno je važno da, osim nošenja kaciga, dereza, cepina, penjačkog pojasa i seta za prvu pomoć, prije polaska položite tečaj planinarske škole i naučite se koristiti lavinskim kompletom – sklopivom lopatom za snijeg, lavinskim primopredajnikom (LPP - elektronički uređaj za detekciju osobe zasute u lavini) te lavinskom sondom.

ALT: Pravilna oprema je vrlo važna za sigurnost u planinama.

Nosite pravilnu opremu!

Oprema za turno skijanje vrlo je slična onoj za alpsko skijanje, no ipak postoje neke vrlo bitne razlike:

skije za turno skijanje su dovoljno duge i široke da bi skijašu omogućile stabilnost na puderastom, neutabanom snijegu, lagane zbog nošenja te s posebnim vezom za pancerice koji se može zaključati i otključati (dopustiti) podizanje pete kako bi skijaš mogao po snježnoj planini hodati (kao kod nordijskog trčanja) ili se niz nju spuštati.

tzv. cucki su umjetni dodatak za skije koji omogućuju skijašu kretanje uzbrdo – dlake na cuckima ne dopuštaju skiji da klizi unatrag.

štapovi za hodanje imaju teleskopsko podešavanje cijevi kako bi se isti lako prilagodili različitim terenima, te veće krplje na dnu cijevi za stabilnost i u vrlo dubokom snijegu.

Planinarite i obožavate skijanje? Tražite bijeg od svakodnevice koji se ni s čim drugim ne može uspoređivati? Onda je turno skijanje definitivno vaša nova zimska rekreacija u koju ćete se do ušiju zaljubiti. Sve što vam je potrebno su volja i dobra priprema, dok vas oprema za turno skijanje čeka u Hervisu, jednoj od najbolje opremljenoj trgovini sportske opreme i odjeće u Hrvatskoj!