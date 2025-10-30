32 mala poduzetnika iz svih krajeva Hrvatske osvojila stipendiju za jedinstvenu edukaciju

Poduzetnici i poduzetnice, njih 32 iz svih krajeva Hrvatske, dobitnici su stipendije za petu sezonu Uplift akademije, jedine sveobuhvatne edukacije za mikro, mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj. Edukacija počinje 6. studenog, a polaznici će kroz sto sati predavanja dobiti priliku stjecati konkretna znanja i vještine kako bi unaprijedili svoje poslovanje i podigli ga na novu razinu.

Uplift akademija, koju provodi Sveučilište Algebra Bernays, obrazovni je program namijenjen primarno poduzetnicima u turizmu i ugostiteljstvu te vlasnicima OPG-ova, koji je 2021. pokrenuo Mastercard u sklopu projekta Uplift. Akademija fokus stavlja na specifične potrebe malih poduzetnika te interaktivni pristup predavača, a polaznici u sklopu edukacije imaju i mentorski program, odnosno razvijaju vlastite projekte pod vodstvom svojih mentora te ih na kraju edukacije predstavljaju potencijalnim investitorima, a najbolji tim osvaja i financijsku nagradu.

Ovogodišnji edukativni program trajat će do travnja 2026. i sastojat će se od deset interaktivnih modula: Leadership, Alati digitalne transformacije, Design Thinking u turizmu, Održivo upravljanje destinacijom, Osnove upravljanja financijama, Ekonomija doživljaja – budućnost razvoja turizma, AI u marketinškim komunikacijama, ⁠Četvrta industrijska revolucija – disruptivni trendovi i tehnologije, Posvećenost rastu i rezultatima, Korisničko putovanje. Uz online predavanja, polaznicima će se otvoriti dodatna prilika za networking na posebnom dvodnevnom Meet Up eventu u Šibeniku na kojem ih očekuju jedinstvena predavanja gosta predavača.

Foto: Promo

Među stipendistima predstavnici poznatih brendova

Tijekom natječaja za petu sezonu Uplift akademije pristiglo je 199 prijava, a ovogodišnje stipendiste odabrao je stručni tim sastavljen od predstavnika Mastercarda, Sveučilišta Algebra Bernays te komunikacijske agencije Val grupa koji se složio da s obzirom na broj prijava, nije bilo jednostavno donijeti konačnu odluku

„Uplift akademija danas već ima bogato nasljeđe – ono živi u brojnim poduzetnicama i poduzetnicima koji su kroz ovaj program pokrenuli svoje ideje i izgradili uspješne priče. Posebno nas veseli što se ove godine mnogi novi polaznici prijavljuju upravo na preporuku naših alumnija, što potvrđuje vrijednost i utjecaj koji Uplift zajednica ima. Istodobno, svaka nova generacija donosi svježinu, energiju i nove perspektive, a s ponosom mogu reći da će ova, jubilarna peta generacija imati priliku iskusiti i niz noviteta u programu i predavanjima koji će dodatno obogatiti njihovo iskustvo“, rekao je Igor Kundić, voditelj Uplift akademije na Sveučilištu Algebra Bernays.

Odabrani stipendisti u petoj sezoni su: Iva Bašić (Maslina na Zelenom trgu, Casa San Vito), Maja Božinović (Seosko domaćinstvo Butina), Nika Brlečić Uroić (Nikel), Andrea Cantore Badurina (Vrtovi lunjskih maslina), Helena Krpan Carić (Artisana), Rudolf Cvanciger (Vinarija Cvanciger), Ivana Ćurković (Program bar), Kristina Ćurić (Boombar familia), Robert Hajdek (Haby Outdoor), Mirjana Hrga (Konoba Mare), Ana Jurković (Boutique Hotel Bol), Maja Jurgec (Obiteljsko pčelarstvo Trstenjak Beessentials), Doroteja Kuzmić Skorić (Euro-Milk), Domagoj Kralj (Grandma Fogg), Tomislav Krčelić (FootLoose Kiteboarding), Ivan Maljevac (Cantilly Garden Restaurant), Vedrana Milivojević-Šaš (Skitnica), Antonija Nikolić (Love is a piece of cake), Iva Pelaić (Dalmatian Underdog), Sven Perec (Perec pasta), Jurica Protić (Zvona catering, Zvona za doma, Noublie), Tatjana Rajković (Kabinet 3C Praktikum), Josipa Šiklić (Purgerica), Ivan Tičić (Tourist Adria Group), Elena Vlačić (Ranch Marconi), Marko Vukojević (Domaćin), Ela Vrsalović (Bokuncin), Tomislav Veseljak (Buzdovan cider, Buna cider) i Željka Frančeski (Kameni otok).

Foto: Maskot.

„Zadovoljstvo je ogromno i neprocjenjivo"

Ovu edukaciju dosad su pohađala 136 hrvatskih poduzetnika i poduzetnica, a svi ističu kako im je itekako pomogla u razvoju poslovanja. Da su prepoznali kvalitetu programa potvrđuje i visoki net promoter score (NPS) od 86, što ukazuje na iznimno zadovoljstvo sudionika.

Mile Butorac, poznatiji pod pseudonimom Hungry Mile, gastronomski je entuzijast i kreator sadržaja kojega na Instagramu prati 58 tisuća ljudi. Svakodnevno ih inspirira receptima i ljubavi prema hrani te njenoj pripremi, a na četvrtu sezonu Uplift akademije prijavio se jer je želio učiti i razvijati se. Danas kaže da je sudjelovanje na ovoj edukaciji bilo izuzetno korisno i poticajno.

„Odličan je spoj edukacije, mentorskog rada i praktičnih prilika poput pitcha pred investitorima, što mi je bilo jedno od najvrjednijih iskustava. Druženja u Zagrebu i Šibeniku dodatno jačaju zajednicu i omogućuju bolje umrežavanje, u cijelosti, vrlo sam zadovoljan sudjelovanjem“, kaže Mile.

I Željka Komorčec, poduzetnica koja je u 55. godini života dala otkaz i osnovala brend jedinstvenih suvenira izrađenih od naplavina – Drveni val – svjedoči kako joj je Uplift bio svijetla točka godine.

„Zadovoljstvo je ogromno i neprocjenjivo. Dobila sam više od očekivanog. Akademija je odlično i ciljano smišljena, meni su svi moduli savršeno odgovarali. Prilika za upoznati različite ljude je najbolja od svega. Druženja i konekcije su bonus koji je podigao sve skupa na višu razinu“, istaknula je Željka, polaznica četvrte sezone Uplift akademije.

Noviteti u jubilarnoj petoj sezoni Uplift akademije

Uplift akademija kontinuirano razvija kako bi odgovorila na aktualne potrebe poduzetnika. Tako će polaznike jubilarne pete generacije dočekati i jedan novi interaktivni modul na kojem će učiti o design thinkingu u turizmu.

„Veliko je zadovoljstvo vidjeti da interes za Uplift akademijom ostaje snažan i petu godinu zaredom, što potvrđuje koliko je ovaj program postao prepoznat i cijenjen među poduzetnicima. Najveća vrijednost Uplifta upravo je njegova zajednica – ljudi koji dijele iskustva, međusobno se podržavaju i inspiriraju jedni druge na rast. Jubilarna, peta generacija to ponovno potvrđuje, a nama je iznimno drago što kroz ovaj program možemo pridonijeti njihovu razvoju i uspjehu“, kazala je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

Posebno važan resurs za sve polaznike ovog programa je platforma uplift.hr koja ostaje centralno mjesto za sve što zanima malog poduzetnika – od inspirativnih poslovnih priča kroz Uplift razgovore s Idom Prester do praktičnih savjeta i inspiracije za daljnji rast i razvoj.