Od 15. do 19. lipnja, Osijek već tradicionalno postaje grad u kojem žele biti baš svi

Pannonian Challenge se vraća u 'kvart'

Kada je riječ o izazovima i nepredvidivom, Pannonian Challenge je pravi sinonim za to. Već 23. godinu, grad Osijek postaje središte adrenalina i pozitivne energije. Priča koja se odavno pretvorila u tradiciju pa čak i u način života i ove godine donosi šarolik program u kojem će moći uživati svi gosti, publika i natjecatelji. Mjesto na kojem se sklapaju prijateljstva, budi poseban osjećaj za sve one koji sudjeluju na najvećem regionalnom festivalu ekstremnog sporta i urbane kulture, ali ono što je još važnije i u svima onima koji već godinama željno iščekuju svaki novi Pannonian.

Pannonian Challenge koji uvijek postavlja visoke standarde i zadaje naočigled nemoguće izazove, predstavljen je na današnjoj konferenciji za medije koja se održala na osječkoj Remizi, točnije u hali u kojoj „spavaju“ tramvaji. Kako i inače iza svake lokacije stoji priča, tako i iza ovog zanimljivog mjesta stoji priča koja je nadahnula organizatore. Kada je riječ o Pannonianu, dobro je poznato koja sva prijevozna sredstva se koriste u natjecanjima, ali na kraju dana, kada svatko negdje odloži svoj bicikl ili skateboard, tramvaj je prijevozno sredstvo koje spaja grad i sve tračnice zapravo poput žila koje čine savršenu sinergiju grada, a grad su ljudi. Publika je kao i do sada, sastavni i ključni dio uspjeha Pannonian Challengea koji će se ove godine održati od 15. do 19. lipnja. U tom periodugrad na Dravi opet postaje središte najboljih svjetskih INLINE, SKATE i BMX sportaša.

Na prije svega, kao i uvijek drugačijoj konferenciji za medije, prisustvovali su Jurica Barać – direktor Pannonian Challengea, Ivan Anušić - župan Osječko-baranjske županije, Dragan Vulin - zamjenik gradonačelnika Osijeka, Tomislav Družak - državni tajnik, Ministarstvo turizma i sporta, Tajana Rogulja - direktorica Turističke zajednice grada Osijeka, Tatjana Roth - pročelnica županijskog Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije i Iva Ančić - voditeljica odjela za brend i marketinške komunikacije A1 Hrvatska.

Jurica Barać, direktor festivala Pannonian Challenge:

„Pandemija nas je možda u jednom trenutku nakratko usporila, ali već prošle godine smo se vratili među publiku, a u ovo 23. izdanje Pannoniana ulazimo snažniji nego ikad. Vraćamo se 'u kvart' s puno dobre zabave, adrenalina i pozitivne energije koja nas drži na okupu. S obzirom na to da smo naše natjecatelje i publiku naviknuli na odličan program, tako nas i ove godine uz standardno jak sportski program očekuje i jak zabavni dio gdje ćemo s našom DJ-icom i producenticom Sunčicom Barišić – Insolate, pripremiti malo drugačiji glazbeni line-up. Zahvalan sam publici koja nas iz godine u godine bodri, baš kao i brojnim prijateljima i partnerima koji nam pružaju podršku, posebno u protekle dvije godine koje su bile iznimno teške, ali smo preživjeli zahvaljujući zajedništvu i pozitivi, osnovnim načelima Pannoniana“.

Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije:

„Jedan od najznačajnijih brandova Osijeka, Osječko-baranjske županije pa i cijelog istoka Hrvatske, Pannonian Challenge nam se vraća na velika vrata. Druga polovica lipnja rezervirana je za adrenalinsku zabavu koju ćemo nakon dvije godine upotpuniti glazbenim i kulturnim sadržajima kako bi natjecateljima i posjetiteljima ponudili jedinstveni doživljaj Slavonije i Baranje. Osječko-baranjska županija nastavlja snažno podupirati ovu manifestaciju prepoznajući njen značaj kao i benefite koje donosi našem kraju. Uz turističke sadržaje koje posljednjih godina intenzivno razvijamo i po kojima postajemo sve prepoznatljiviji i na međunarodnoj razini, dodatni impuls razvoju su i sportske manifestacije poput Pannonian Challengea“.

Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka:

„Raduje me što je grad Osijek - grad sporta. To potvrđujemo kroz brojne mlade sportaše, uspješne projekte, timske i individualne sportove, mainstream i extreme karaktera. Pannonian Challenge živi Osijek, urbanu kulturu i sport bas kao sto Osijek živi Pannoniam Challenge. Željno iščekujemo ovogodišnje 23. izdanje.

Tomislav Družak, državni tajnik iz Ministarstva turizma i sporta:

„Na ovakav način promoviranja, ovu vrstu sporta dižemo na nacionalnu razinu. Ideja je u Osijeku puno, a postoje i dobre ideje koje bi se mogle i trebale iskoristiti na drugim dijelovima Hrvatske. Pannonian je brand Osijeka i sjedište mu tu i treba ostati, ali sličnih primjera treba biti i u drugim hrvatskim gradovima. Ovo je najbolji primjer spajanja turizma i sporta što se pokazalo prošlogodišnjim rezultatima. Ulaganje u sport je ulaganje u budućnost, tj. Postoji višestruka korist ulaganja u sport – ulaganje u mladu naciju, u djecu, u zdravlje i u sport.“

Tajana Rogulja, direktorica Turističke zajednice grada Osijeka:

„Osijek s nestrpljenjem očekuje 23. izdanje Pannonian Challengea, manifestacije koja je fantastičan spoj sporta, mladih, urbane kulture i zabave. Prošlogodišnje 22. izdanje i „novi-stari“ termin pokazali su volju i snagu organizacijskog tima da unatoč svim izazovima manifestacija bude održana i to na zavidnom nivou. Pannonian Challenge zasigurno je bio dodatni motiv dolaska u našu destinaciju te je pomogao da prošlogodišnji kolovoz postane rekordan kolovoz po broju noćenja unazad nekoliko godina. Stoga, s povjerenjem podržavamo ovu manifestaciju, te različitim dodatnim sadržajima u sinergiji s organizatorima radimo na zajedničkom pozicioniranju grada i županije na europskoj, urbanoj, sportsko-turističkoj karti“.

Tatjana Roth, pročelnica županijskog Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županije:

„Pannonian Challenge najveći je festival ekstremnog sporta i urbane kulture u Jugoistočnoj Europi i vodeći događaj grada Osijeka koji više od dvadeset godina privlači mlade ljude iz cijelog svijeta.

Tu se natječu ponajbolja svjetska imena ekstremnog sporta, a događaju na dimenziji daju radionice, ali i kasnovečernji koncerti suvremene glazbe koji zaokružuju urbani štih i imidž natjecanja. Pannonian Challenge je iznjedrio ponajbolje stručnjake u svijetu BMX-a.

Sport i sportska aktivnost, bez obzira na to govorimo li o profesionalnom ili rekreativnom bavljenju, od iznimne su važnosti u svim razvojnim pa i životnim fazama svih stanovnika Osječko-baranjske županije. Prepoznavši važnost, ali i potencijale sporta na području naše županije kao i iznimne rezultat brojnih dionika u sportu, Osječko-baranjska županija kroz upravni odjel za turizam, kulturu i sport te našu Zajednicu sportova razvijamo programe i potpore kojima potičemo izvrsnost u sportu, ali i rekreaciju kod najmlađih i osoba starije životne dobi. Tijekom proteklih godina prepoznali smo i aktivno se uključili u podupiranje velikih sportskih priredbi pa tako i Pannonian Challengea čime osim ulaganja u sport ulažemo i u promociju Osječko-baranjske županije. Povezivanjem turizma, kulture i sporta osnažujemo naše potencijale, a posjetiteljima pružamo kompleksniju ponudu i jedan novi i drugačiji doživljaj boravka na istoku Hrvatske. U proteklom smo razdoblju obnovili i brojna sportska igrališta, uložili u opremu osobito u školskom sportu te ćemo i u budućnosti biti partner svim našim sportašima i rekreativcima na području županije“.

Iva Ančić, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija u A1 Hrvatska:

„U A1 Hrvatska posebno smo ponosni na uspješno partnerstvo s Pannonian Challengeom koje traje već 11 godina. To je puno više od samog partnerstva, to je ljubav prema sportu i zabavi. S obzirom na to da je A1 digitalna kompanija, ove godine svemu dajemo još jednu dimenziju – esporta. Naime, istovremeno s Pannonian Challengeom iz Osijeka će se streamati još jedno izdanje Reboot Online Games Weeka powered by A1, kao i finala 9. sezone A1 Adria League. Vjerujem da će nam se na tribinama Pannonian Challengea pridružiti i gejmeri, influenceri i mnogi drugi koji će proći kroz studije Reboot Onlinea Games Weeka“.

Duh Pannoniana će se i ove godine proširiti svakim kvartom grada na Dravi te ovaj sportski događaj nikako ne smijete propustiti.