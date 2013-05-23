Kako je član Mense postao pijačni prodavac ribe

Srđan Stanković (35) iz Požarevca, preko noći je postao slavan u svom gradu, zahvaljujući pobedi u 78. ciklusu najgledanijeg domaćeg TV kviza „Slagalica“. Tim povodom, čelnici grada upriličili su za njega svečani prijem, na kojem su mu čestitali i uručili ručni sat. Tada se saznalo da je Srđan studirao na Beogradskoj poslovnoj školi, na odseku za finansije, računovodstvo i bankarstvo, a diplomirao na bankarskom osiguranju. Ovi podaci ne bi bili čudni da je Srđan zaposlen u nekoj banci ili kompaniji. Međutim, umesto u struci za koju se školovao, on radi kao prodavac ribe na zelenoj pijaci Krug, u centru grada, navode Novosti.

Srđan ne samo da je među pijačnim prodavcima najobrazovaniji, već sigurno ima i najviši koeficijent inteligencije.

- Prošlog oktobra učestvovao sam na testiranju Mense u Požarevcu, i početkom godine dobio rezultat, prema kome mi je količnik inteligencije 156 - kaže Srđan.

I pored svih kvaliteta i stečenih kvalifikacija, on do sada nije uspeo da se zaposli u svojoj struci.

- Slao sam prijave na brojne adrese, ali bez uspeha. Konkurisao sam i za radna mesta za koja se traži srednja škola, ali i to je ostalo bez rezultata - kaže Srđan, koji radi još od studentskih dana, ne birajući poslove.

Svi na pijaci

Za učešće u „Slagalici“, Srđan kaže da će mu ostati u najlepšoj uspomeni, i zbog ostalih takmičara i zbog odlične organizacije.

- Posebno izdvajam jednog od učesnika iz Užica, koji je bio pobednik 75. ciklusa. On je inženjer geodezije, a radi kao prodavac na pijaci, po čemu smo slični - navodi Srđan i dodaje da pobedu u „Slagalici“ posvećuje svojoj pokojnoj majci, koja je bila veliki ljubitelj kvizova. Sve vreme učešća u kvizu, njega su bodrili sestra Sandra i brojni prijatelji, koji su na „Fejsbuku“ osnovali i posebnu navijačku grupu.

Zahvaljujući svom znanju, Srđan je pobedio, čime njegov rodni grad može da se ponosi. Zauzvrat, mogao bi i da mu pomogne u nalaženju posla u struci, iako Srđan nije član nijedne stranke, već samo član Mense.