Kad je ona ušla u sudnicu i Pistorius se iznenadio

U petak je na sudu u Pretoriji nastavljeno saslušanje Oscara Pistoriusa zbog ubojstva njegove djevojke Reeve Steenkamp, a u četvrtak su se dogodila dva neočekivana incidenta.

Prvo je sudac Desmond Nair dobio prijeteću poruku zbog koje je prekinuo saslušanje te ispraznio sudnicu, a nešto kasnije je u sudnicu upala žena za koju se vjeruje da je bivša supruga Pistoriusovog stručnjaka za ortopedsku kirurgiju, te je iznenadila sve – tužiteljstvo, obranu, suca, ali i slomljenog paraolimpijca.

Žena je inzistirala na svjedočenju o Pistoriusovom mentalnom zdravlju, a sudac joj je pokušavao objasniti da se ne može tek tako ‘s ceste’ obraćati sudu.

“Znam da to nije uobičajena praksa, ali imam ustavno pravo biti ovdje i govoriti. To pokušavam učiniti od utorka i to ću sada i napraviti”, bilo je zadnje što je izgovorila prije nego što ju je sudac Nair udaljio iz sudnice poručivši joj da uputi službenu molbu.

Sudac će tijekom popodneva odlučiti hoće li Pistoriusa pustiti da se brani sa slobode uz jamčevinu, a tužiteljstvo smatra da se to ne smije dogoditi jer bi mogao pobjeći iz zemlje.

“Još nismo čuli iz njegovih usta da priznaje da je nezakonito oduzeo život. Iz njegovih izjava se razaznaje samo ‘nisam učinio ništa loše’. Njegove izjave govore ‘dajte mi putovnicu i pustite me van da nastavim s karijerom’. Ispucao je četiri metka, ne jedan. Želio je ubiti”, izjavio je tužitelj Gerrie Nel, dok obrana vjeruje da će sudac Pistoriusu dopustiti da se brani sa slobode.

“Tužiteljstvo ne može dokazati da je to ubojstvo s predumišljajem. U zemlji će nastati šok ako ga sudac ne pusti. Tom čovjeku je jako teško nestati i vrlo lako ga je identificirati. Pa nema šanse da prevari policiju i osiguranje na aerodromu, a i njegove proteze se svaki mjesec moraju namještati i prilagođavati”, izjavio je jedan od Pistoriusovih odvjetnika Barry Roux.