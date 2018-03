‘Blanki se dogodilo preobraćenje. Sad je veća vjernica od mene’

Bivša hrvatska bacačica kladiva Ivana Brkljačić već petu godinu zaredom obnaša dužnost direktorice Hanžekovićevog memorijala. Po mnogima je jedna od najuspješnijih koja je obnašala tu funkciju.

Za vrijeme njene ‘vladavine’ u Zagreb su stigla neka od najvećih svjetskih imena, a ljubitelji atletike nikad neće zaboraviti dan kad je na tartan stazi Sportskog parka “Mladost” trčao Usain Bolt.

No, Ivana Brkljačić nikad neće prežaliti jedno ime koje nije uspjela dovući na ‘Hanžek’.

“Jelena Isinbajeva! Užasno mi je žao što je nikad nismo uspjeli dovesti. Ali žalim za još nekim stvarima vezanim uz ‘Hanžek’. Žao mi je što Blanka nije stavila letvicu umjesto na 2,08 na 2,10 metara. Sada bi bila nova svjetska rekorderka u visu. Taj dan bi sto posto to skočila. I žao mi je što nikad nisam bacila kladivo u Zagrebu preko 75 metara”, rekla je Brkljačić za Večernji list i istaknula da se nada da će se to ipak jednog dana dogoditi.

“Ali stigne još Blanka skočiti 2,10 metara. O da, može ona to. Vjerujem u to više nego ikad. Ona se već ove godine nakon stanke vratila skokom preko dva metra, i to sa samo trideset posto zdravom nogom, a sljedeće sezone bit će još jača i moćnija.”

Blanka je nedavno priznala da se okrenula Bogu, te da je sada vjera važan dio njenog života.

“Drago mi je da se Blanka otvorila prema javnosti i pokazala svoje pravo lice. Ona je vrhunska osoba, ona mi je poput sestre. Znamo se pola života i svašta smo zajedno prošle. Bilo je trenutaka kad nismo razgovarale, ali smo se poštovale. Uvijek smo bile potpora jedna drugoj. Drago mi je da joj se dogodilo vjersko preobraćenje. I ja sam vjernica, ali ona je sada veća”, kaže Ivana u razgovoru za Večernjak.