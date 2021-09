Magnetna zubna četkica iO: revolucionarna tehnologija koja otvara novo poglavlje u oralnoj njezi

Senzacionalna čistoća i neodoljiv doživljaj pranja zubi – ovo je snaga zubne četkice Oral-B iO, najbolje zubne četkice Oral-B s revolucionarnom magnetnom tehnologijom. „Stomatolozi svojim pacijentima sa sigurnošću mogu preporučiti magnetne zubne četkice kao najbolje zubne četkice” rekla je dr. Beata Golan, voditeljica Odjela za profesionalne i akademske odnose tvrtke P&G Poljska.

Magnetna tehnologija u zubnoj čektici

Oral-B iO kombinacija je provjerenih i ispitanih okruglih glava zubnih četkica i revolucionarnih mikrovibracija koje se po prvi put koriste u zubnim četkicama Oral-B.

Ova zubna četkica koristi jedinstveni linearni magnetni pogon koji prenosi energiju izravno od motora do vrha svakog vlakna i tako stvara mikrovibracije. Tako, Oral-B iO omogućuje jedinstveno temeljito, ali ipak nježno i tiho pranje zubi, a korisniku pruža neodoljivo iskustvo. Magnetna tehnologija znanstveno je dokazana: Oral-B iO uklanja do 6x više zubnih naslaga uz liniju desni od obične klasične zubne četkice.

Zubna četkica Oral-B ima i pouzdanu okruglu glavu. Zašto je to tako važno? Okrugla glava okružuje svaki zub i s lakoćom čisti mjesta koja su teško dostupna tradicionalnim izduženim glavama kao što su one kod soničnih i klasičnih ručnih zubnih četkica.

Pametna električna zubna čektica iO

Kad govorimo o njezi usne šupljine očito je da su tehnika i trajanje pranja zubi također ključni. S tim na umu, zubna četkica Oral-B iO opremljena je i pametnim senzorom pritiska. Radi se o doista revolucionarnom rješenju koje osigurava da je pranje zubi ne samo učinkovito nego i sigurno. Senzor u realnom vremenu prati i pruža povratnu informaciju o tome koliko pritišćete zube: crveno svjetlo znači da je pritisak prejak, a zeleno označava ispravan pritisak. Pritisnete li četkicu prejako o zube smanjit će se brzina oscilacija kako bi se zaštitili zubi i desni.

Pranje zubi ne zahtijeva mehaničke pokrete: jednostavno prislonite glavu zubne četkice uz površinu zubi na dvije sekunde. Mikrovibracije će tada nježno razbiti zubne naslage, a oscilirajuće-rotirajući pokreti će ih ukloniti. Trebate li promijeniti površinu koju čistite jednostavno se pomaknite s jednog zuba na drugi. Mikrovibracije omogućuju da se zubna četkica jednostavno pomiče preko površine zubi i radi sve umjesto vas.

Zubna četkica ima interaktivni zaslon na dršci koji vas vodi kroz sve funkcionalnosti zbog čega je upotreba intuitivna i jednostavna. Zaslon pokazuje poruku dobrodošlice, informaciju o načinu rada, trajanje četkanja i podsjeća vas da je vrijeme da zamijenite glavu zubnu četkice. Oral-B iO također je i odličan izbor za putnike jer se puni u samo 3 sata i radi do 2 tjedna bez punjenja, a zaslon pokazuje trenutno stanje baterije.

Aplikacija Oral-B: mobilni stomatolog

Kako bi se osigurala još bolja oralna njega, Oral-B iO ima senzore prepoznavanja položaja pomoću umjetne inteligencije koji prepoznaju sva područja usne šupljine. Uz to, 3D praćenje zubi zubne četkice iO 9 može prepoznati i pratiti čišćenje čak 16 zona: lingvalnih, bukalnih, palatalnih i labijalnih površina kao i okluzalnih površina. Četkica se povezuje s mobilnom aplikacijom Oral-B i prikazuje 3D vizual na zaslonu mobitela te pokazuje koliko dobro su površine očišćene. To je kao da imate vlastitog mobilnog stomatologa koji provjerava vašu tehniku i pokazuje što biste trebali poboljšati svaki put kad perete zube.

Studije ukazuju da naša pametna tehnologija može pomoći da zube operete učinkovitije te da poboljšate i razvijete navike pranja zubi.

Učinci magnetne tehnologije

The Oral-B iO offers sensational cleaning performance and a pleasant brushing experience, leaving other toothbrushes standing, both manual and sonic ones. The Oral-B iO is clinically proven to remove removes up to 48% more plaque along the gum line than the Phillips Sonicare DiamondClean. The new Oral-B magnetic toothbrush is also an excellent choice for people with sensitive gums or suffering from gum bleeding, being over 60% more effective in gum problems reduction than the Sonicare DiamondClean.

„Magnetna tehnologija iO klinički dokazano je bolja od drugih zubnih četkica dostupnih na tržištu”, izjavila je Beata Golan. „Zubna četkica Oral-B iO rezultat je više od šest godina rada najboljih stomatologa, inženjera i programera tvrtke P&G i skoro 250 prijavljenih patenta. Kombinacijom isprobanih rješenja kao što su okrugla glava četkice i naprednih tehnologija poput umjetne inteligencije, oscilirajuće-rotirajućih pokreta i magnetnih mikrovibracija, magnetna zubna četkica iO pruža izuzetno visoke standarde njege usne šupljine dok istovremeno pranje zubi čini zaista ugodnim iskustvom”, dodala je.