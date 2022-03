“U školi su me gurali po hodnicima, ljudi su bacali predmete na mene i rugali mi se na internetu, što je dovelo do toga da sam s 15 godina napustila školu bez kvalifikacija, što je razočaravajuće jer su one vrlo važne. Sjećam se da sam bila jako mlada i da više nisam željela živjeti", priznala je Emily u potresnom razgovoru.