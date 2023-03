'Upravo sam saznala da je to očito razlog zašto muškarci ne mogu izlaziti sa mnom. Znate, kažu da su mi prijatelji, poštuju me, toliko im je stalo do mene.... ali kažu: 'Ne mogu biti s tobom zbog tvoje povijesti i tvoje prošlosti. Svi imamo prošlost i svi imamo povijest. Jedina je razlika što sam ja snimila svoju. Moja je na kameri. Zar zbog toga ne mogu izlaziti? Ozbiljno, da ili ne. Mislim, shvaćam, ali ne shvaćam.'