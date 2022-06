AGONIJA JEDNE DJEVOJKE / 'Pijem antidepresive zbog svojih ogromnih grudi, ali muškarci me mole da ih ne smanjim'

Studentici Laney Mesi (20) iz Gravesenda u Kentu po drugi je put Zavod za osiguranje odbio zahtjev za operaciju smanjenja grudi. Nakon toga je briznula u plač, a onda je odlučila da će to napraviti o svom trošku, piše Daily Star. Laney je imala 14 godina kada su je vršnjaci počeli zlostavljati zbog velikih grudi. Počela je tonuti u depresiju i osjećala je potrebu pobjeći od svojih kolega iz razreda. "Patila sam i sve me je boljelo, a nitko nije razumio zašto. Dečki su me ismijavali i ubacivali mi razne predmete u moj dekolte", kazala je. Laney trenutno studira da postane učiteljica razredne nastave. Ona vježba tri puta tjedno i zdravo se hrani te prikuplja novac za smanjenje grudi u privatnoj poliklinici. "Muškarci mi poručuju 'nemoj to raditi'. Ovo je moje tijelo... Ne razumijem zašto ljudi misle da imaju pravo slati mi poruke takvog sadržaja. Ponekad znaju biti jako bezobrazni, a posebice žene", istaknula je. Laney zbog svojih velikih grudi godinama trpi nesnosne bolove u leđima. "To je agonija koja traje cijelo vrijeme i svugdje me boli. Postoje dani kada ne mogu ustati iz kreveta. Bila sam na antidepresivima tijekom početka pandemije kao i mnogi ljudi, no uspjela sam ih prestati piti, no opet sam počela, pa sam krenula na psihoterapiju", istaknula je Laney koja sada treba smršaviti nekoliko kilograma kako bi mogla na operaciju smanjena grudi.