Izbilo mu je podvodni pištolj iz ruku i masku s lica te ga vuklo kroz vodu brže nego što je ikada doživio. "U početku sam mislio da me je udarila podmornica, ali onda sam shvatio da je to morao biti divovski morski pas", rekao je Fox koji je svom srećom znao da su oči najranjiviji dio morskog psa pa mu je izbio oko i tako je natjerao morskog psa da ga pusti. No, tu priči ipak nije kraj...