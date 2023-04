"Snimanje je počinjalo u sedam sati ujutro i to sam mrzila jer volim spavati. Ali nikad nisam bila previše umorna za seks. To je bio najbolji dio mog posla. Bio je to najlakši i najkraći dio mog dana, a trajao je samo 25 minuta dnevno. Snimanje, gluma i slikanje bili su najgori dio i trajali su jako dugo. Scene seksa uvijek su bile realne i iskrene i uvijek sam nastojala doista imati seks s kolegama pred kamerama", ispričala je Abella.