Seksualni radnik iz Sydneyja smješten je u hotele s pet zvjezdica i leti u druge zemlje na luksuzne odmore. Samuel Hunter, koji je u ranim četrdesetima, spava s do sedam žena mjesečno s klijenticama u rasponu od 23 do 70 godina. "Većina mojih klijentica se ponavljaju, u svakom trenutku imam između tri i deset stalnih mušterija, jedini koji to nisu su parovi koji samo žele isprobati nešto jednokratno", rekao je za Daily Mail Australia.