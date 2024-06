SAVJESTAN VODITELJ / Adrian De Vrgna poručio Hrvatima: 'Na to smo prisiljeni, ali mislim da je dobra stvar'

Zeleni tjedan ove godine na RTL-u održava se od 10. do 16. lipnja. Tim povodom RTL-ov voditelj Adrian De Vrgna otkrio je što za njega znači "živjeti zeleno". "Maksimalno u skladu s prirodom, koliko je to moguće u civilizaciji, stvarati što manje smeća, odvajati i razvrstavati otpad te brinuti o okolišu", rekao je. Adrian je, također, otkrio koje male stvari građani Hrvatske mogu raditi kako bi sačuvali okoliš. "Na neki način prisiljeni smo razvrstavati otpad, što smatram da je dobra stvar. Zatim, paziti na svoj okoliš, kupiti smeće za sobom, racionalno kupovati, paziti da ne koristimo previše plastike", istaknuo je. Adrian je otkrio i kako on doprinosi očuvanju okoliša. Njegova obitelj živi u kući te pomno razvrstavaju otpad, ne kupuju previše te doniraju. RTL-ov voditelj, također, uči djecu o zaštiti okoliša.