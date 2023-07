Neki su ljudi magneti za komarce i muče ih bolni ugrizi koji svrbe, a drugi, pak, uživaju u toplim ljetnim večerima bez da ih te male štetočine smetaju. Novo istraživanje pokazalo je zašto je to tako, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Osječani u bespoštednoj borbi protiv komaraca: 'Ukupno je utrošeno 980 tisuća eura'

Tim istraživača Američkog kemijskog društva (ACS) na YouTubeu je pojasnio: "Neki od nas doista privlače komarce više od drugih to je zbog kemikalija koje izlučuje naša koža".

Doktorica genetike Alex Dainis objasnila je da sve počinje s nekoliko širokih osjetilnih tragova. Kao prvo, komarce privlači toplina našeg tijela. Zatim prate miris CO2 iz našeg daha prije nego što nas konačno "tagiraju".

Ovo razjašnjava kako općenito lociraju ljude, ali što ih tjera da napadaju samo neke? "To je miris kože. Tijekom godina provedeno je mnogo studija kako bi se otkrilo zašto neki ljudi nekim komarcima mirišu mnogo ukusnije nego drugima. Neka istraživanja govore da je to zbog krvne grupe, druga da je to zbog hrane ili pića koja konzumirate… Različite studije pokazale su različite i proturječne rezultate. Sve do sada", ispričala je Alex.

Alex je potom ukazala na jednu studiju, objavljenu u časopisu Cell u listopadu prošle godine, u kojoj su se proučavale masne kiseline na našoj koži, posebno karboksilne kiseline koje lučimo u našem sebumu - voštanoj, masnoj tvari koja pomaže održati našu kožu vlažnom.

Studija je trajala tri godine

"Ova je studija bila nevjerojatna. Istraživači su sudionicima dali da nose moderne najlonske čarape na rukama kako bi skupili sebum, a zatim su postavili komoru u kojoj su egipatski komarci mogli birati između najlonskih čarapa različitih mirisa", rekla je Alex.

"Istraživači su otkrili da postoji nekoliko različitih karboksilnih kiselina koje se više pojavljuju na koži magneta za komarce. Konkretno, jaki atraktori proizveli su značajno više razine pentadekanoika, heptadekanoika i nenadekanoika. A budući da je studija rađena tijekom tri godine, uspjeli su pokazati da to nije nešto varijabilno, poput hrane koju su sudionici jeli ili jesu li nedavno popili pivo. To su bili stabilni atraktanti", ispričala je Alex koja je potom otkrila kako se obraniti od komaraca.

"Možda znate da je DEET (N,N-dietil-meta-toluamid, također zvan dietiltoluamid) učinkovito sredstvo za odvraćanje komaraca koji je najčešći sastojak repelenata za insekte. On u osnovi otežava komarcima da nas namirišu".

"Ali što je s repelentima dobivenim iz prirode? Stvari poput svijeća od citronele. Djeluju li? Ne! Studija iz 2017. godine pokazala je da svijeće s citronelom zapravo uopće ne utječu na komarce. No, ulje limunskog eukaliptusa itekako tjera komarce", otkrila je Alex.