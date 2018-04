ZDRAVSTVENI STRUČNJACI RAZBIJAJU MITOVE: Je li svakodnevno tuširanje doista nužno?

Radi se o raširenoj navici, no da li je svakodnevno tuširanje nužno?

Za puno ljudi brzo tuširanje dio je svakodnevne rutine. No ispada da se radi o pretjerivanju. Zdravstveni stručnaci čak savjetuju da se ne tuširate svaki dan, piše Mirror.

Štetno tuširanje

Profesor dermatologije na Sveučilištu Washington dr. C. Brandon Mitchell objasnio je da konstantno tuširanje može s kože odstraniti prirodna ulja što pak škodi bakterijama koje su dio našeg imunološkog sustava. “Vaše je tijelo prirodno dobro nauljen stroj. Mislim da se većina ljudi previše kupa”, rekao je. “Svakodnevno tuširanje nije nužno.”

Umjesto da svakoga dana skačete pod tuš, Mitchell kaže kako je važnije održavati ruke čistima i redovito prati odjeću. Štoviše, ako imate suhi skalp ni kosu ne morate prati češće od jednom svakih nekoliko tjedana.



Kada se je najbolje tuširati

Još jedna zanimljiva stvar, izgleda da postoji točno doba dana kada se trebate tuširati, ako se namjeravate dobro očistiti. Naime, ako izaberete pravo doba dana, to če jako koristiti vašoj koži, stanju svijesti, pa čak i vašem zdravlju.

Na prvi pogled, najbolje vrijeme za tuširanje je jutro. Ipak nas tuširanje razbudi, i olakša nam pripremu za novi dan. “Jutarnje nam tuširanje pruža vrijeme za meditiranje prije početka dugog ili stresnog dana”, kaže Mona Gohara, profesorica dermatologije na Školi medicine Yale. “To može umanjiti upale u koži držanjem nivoa hormona kortizola pod kontrolom.”

Nisi sigurna je li se bolje tuširati ujutro ili navečer? Ta odluka zapravo ovisi o tvojem karakteru, evo zašto

No dok je jutarnje tuširanje dobro za vašu kožu, možda biste ipak trebali sačekati do prije odlaska u krevet ako stvarno želite što bolje iskoristiti sve dobrobiti tuša. Čekanje do večeri je najbolje jer na taj način možete sa sebe skinuti sve slojeve prašine i drugih prljavština koje ste tijekom dana pokupili.

“Vaša se koža prirodno osvježava noću, tako da je dobro prije toga pripremiti teren”, dodala je Gohara. No zapamtite, ne morate to raditi svakog dana.