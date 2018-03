Zdrave namirnice u kojima vjerojatno pretjerujete

Ako se brinete oko prehrane i svakodnevno pazite što konzumirate te često čitate o blagotvornim učincima određenih namirnica, postoji mogućnost da čak pretjerujete u nekima od njih.

Avokado je izvrstan za srce, probavu, kosu, kožu i ima mnogo pozitivnih učinaka na naše tijelo. No, imajte na umu da jedan avokado prosječno sadrži oko 300 kalorija i oko 30 grama masti. Dovoljno je pojesti trećinu avokada da iskoristite sve njegove blagodati.

Kokos je namirnica kao stvorena da se umješa u zobene pahuljice ili u svom uljnom obliku prelije preko obroka. Pun je hranjivih tvari, uključujući i laurinsku kiselinu, kalij i vlakana, no također se mora konzumirati s oprezom. U kojem god ga obliku koristite, mjera od dvije čajne žličice je sasvim dovoljna.

Ako uopće ne konzumirate chia sjemenke, počnite to raditi jer su fantatične za zdravlje. Krcate su omega 3 masnim kiselinama, vlaknima, antioksidansima i proteinima. No, s konzumacijom tih sjemenki također treba biti oprezan. Dovoljna je jedna čajna žličica, koju možete dodati u jogurt ili smoothie ili je posipati po salati. Ako ih konzumirate previše, mogli biste imati probavnih smetnji i to onih zbog kojih nećete napustiti WC školjku cijeli dan, pogotovo ako niste navikli na njih.

Banane su dostupne i pune hranjivih tvari, no ako robujete navikama i jedete jedno te isto voće, znajte da je pretjerana konzumacija banana loša za probavu. U ekstremnim slučajevima, postoji i risk od trovanja kalijem. Nutricionisti savjetuju da ne pojedete više od dvije do tri banane tjedno, dok druge dane možete jesti netko drugo voće.

Ako ste se ‘navukli’ na smoothie, imajte na umu da unosite kalorije, iako vaše tijelo ne registrira sitost na isti način kao i kada jedete krutu hranu. Najbolji način da kontrolirate unos kalorija preko smoothieja je taj da ga sami spravljate kod kuće i procijenite koliko čega želite u smoothieju. Nemojte u blender stavljati više namirnica nego što biste ih pojeli krute. Jedna od jednostavnijih formula je jedna šaka leda, jedna šalica mlijeka, jedna voćka, jedna namirnica koja sadrži masti te cimet, menta ili vanila ekstrakt.