Inteligencija je pojam koji obično povezujemo s, recimo, Albertom Einstenon ili Sherlockom Holmesom - on je racionalan, logičan, ne mora nužno biti dobar s ljudima, ali može riješiti ubojiti sudoku na stručnoj razini u rekordnom vremenenu. Ali to nije jedini način na koji možemo biti inteligentni. Emocionalna inteligencija – sposobnost da percipirate, kontrolirate i procjenjujete vlastite emocije i emocije drugih – po nekima je puno važnija sposobnost u životu. Povezano je s boljim vještinama vođenja, uspjehom u poslu i poduzetništvu, boljim obrazovnim rezultatima, manjom osjetljivošću na lažne vijesti i, naravno, općenito slaganjem s ljudima. Ali ako je toliko ključno, koji su znakovi? Za logičku inteligenciju postoje testovi, no što je s emocionalnom?

Što je emocionalna inteligencija?

U najkraćim crtama, emocionalna inteligencije je "sposobnost identificiranja i upravljanja vlastitim emocijama i emocijama drugih", napisao je psihijatar i autor Neel Burton u postu na blogu za Psychology Today. No u stvarnosti je puno složenije. “U mnogim slučajevima može biti teško imenovati emociju ili emocionalno iskustvo, a kamoli potpuno ih razumjeti”, objasnio je Burton.

Četiri aspekta emocionalne inteligencije

Zato istraživači tradicionalno dijele sposobnost na četiri različita aspekta: emocionalnu percepciju, sposobnost rasuđivanja pomoću emocija, sposobnost razumijevanja emocija i sposobnost upravljanja emocijama. Drugim riječima, emocionalno inteligentna osoba može prepoznati emocije - bilo da je to putem neverbalnih znakova poput govora tijela i izraza lica kod drugih, ili jednostavno vodeći računa o vlastitom emocionalnom stanju - može koristiti te emocije za donošenje odluka i djelovanja; mogu razumjeti i protumačiti značenje iza emocija te ih mogu regulirati i njima upravljati.

Kako ću znati imam li emocionalnu inteligenciju?

Jeste li emocionalno inteligentni? Provedimo misaoni eksperiment: pretpostavimo da se vaš cimer jedne večeri kasno vrati kući s posla, uleti u kuhinju i počne ljutito vikati da još niste iznijeli smeće. Kako reagirate? Postajete li obrambeni, ne shvaćajući zašto je puna kanta za smeće izazvala takav bijes? Onda vjerojatno imate nižu emocionalnu inteligenciju. S druge strane, možda slutite da je vaš ukućan imao loš dan i da je hrpa smeća u kuhinji samo kap koja je prelila čašu. Možda mu skuhate šalicu čaja i pitate što ga muči, nakon što progutate vlastitu ljutnju jer je vikao na vas i nakon što ste iznijeli smeće.

To je emocionalno inteligentnija reakcija: vidjeti emociju, pronaći uzrok i moguća rješenja, upravljati emocijama u sebi i razumjeti ih u drugima.

Znakovi emocionalne inteligencije

Ne postoji kontrolni popis specifičnih osobina koje čine "emocionalno inteligentan" - baš kao što ne postoji niti jedan test koji može dokazati akademsku inteligenciju. Ali postoje neki znakovi visoke razine emocionalne inteligencije. Emocionalno inteligentni ljudi također su empatični i osjetljivi, znatiželjni za druge i svjesni vlastitih snaga i ograničenja.

Drugi znakovi da možda imate visoku emocionalnu inteligenciju uključuju sposobnost da se odmaknete od pogrešaka i prihvatite kritiku i odgovornost bez obrambenog ili emocionalnog stava. Ako su vam ikada rekli da ste "odličan slušatelj", da si ne možete pomoći nego jecatai uz tužan film ili vam se prijatelji neizbježno obraćaju u krizi, velike su šanse da ste prilično emocionalno inteligentni, isto.

Kako unaprijediti emocionalnu inteligenciju

Baš kao i logićko razmišljanje, "suprotno uvriježenom mišljenju, možete naučiti emocionalnu inteligenciju", objasnila je stručnjakinja za psihosocijalnu rehabilitaciju i autorica Kendra Cherry u članku za VeryWell Mind. “I djeca i odrasli mogu naučiti ojačati emocionalnu inteligenciju.”

Razvijeni su čitavi tečajevi obuke s ciljem poboljšanja emocionalne inteligencije, a druge studije ukazuju na stvari poput transcendentalne meditacije i igara proširene stvarnosti kao alate za poboljšanje emocionalne inteligencije.

No postoji i više jednostavnih načina za poboljšanje. Američka akademija obiteljskih liječnika postavila je izbor intervencija u 2018. osmišljenih za podizanje emocionalne inteligencije - stvari poput "razjašnjavavanje vaše namjere" za taj dan, prakticiranja samonjege i stvaranja jutarnjih i večernjih rituala.

Taktike koje mogu pomoći

Ove taktike odražavaju preporuke drugih stručnjaka. Ako niste prirodno svjesni svojih emocija, s vremena na vrijeme obavite svjesnu emocionalnu provjeru – “tijekom dana zapitajte se 'Kako se osjećam' i razjasnite i fiziološki odgovor (npr. 'Ramena su mi zategnuta') i emocionalni odgovor (npr. 'Osjećam se tjeskobno'),” savjetuje udruga AAFP. “Potom razmislite zašto se tako osjećate.”

Budite znatiželjni o svijetu oko sebe - bilo da je to razumijevanje tuđe perspektive ili jednostavno sposobnost 'čitanja' sobe. Pokušajte izgraditi veze s drugima i održavati ih – čak i kada to znači ispričavati se i biti ranjiv. Ovo možda neće biti lako - ali se definitivno isplati. “Odvajanje vremena za one oko vas može se činiti nemogućim zadatkom”, primjećuje AAFP. Ali "sa svakim iskrenim pozdravom ili razgovorom s nekim iz vašeg tima, gradite mrežu ljudi koji su spremni pomoći vam i koji su vam skloni."