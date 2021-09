Jeste li znali da je voda kiselih krastavaca zapravo riznica zdravlja? Tako tvrdi Chanel Adams, jedna od najboljih barmernica na svijetu, koja je u razgovoru za Pun kufer otkrila da je ta tekućina jedan od zanimljivijih trendova u američkim barovima.

Naime, nakon čašice viskija preporuča se ispijanje shootera vode kiselih krastavaca, što se u SAD-u naziva "pickleback" i u mnogim je barovima "specijalitet" kuće.

Osim Amerikanaca, Rusi tekućinu od kiselih krastavaca ispijaju uz votku, dok se u Meksiku kombinira s tekilom. Na taj se način ublažava alkohol, a neki tvrde i da takva voda ublažava mamurluk.

Toby Cecchini, vlasnik bara iz New Yorka, svoje iskustvo s "picklebackom" opisao je u razgovoru za The New York Times Style Magazine.

"Jedna djevojka s Juga dubokog glasa pitala me za shooter vode od kiselih krasavaca uz njezin viski. Natjerala me da pijem s njom i te noći sam ih popio desetak. Izliječio sam prehladu koju sam imao i nisam bio mamuran. Nakon toga su svi htjeli piti tu vodu uz viski. To je piće proslavilo moj bar", rekao je.

Uz sve to, tekućina kiselih krastavaca ima i druge blagodati, primjerice ubija štetne bakterije u želucu, opušta mišiće i održava razinu šećera pod kontrolom.