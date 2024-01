U Hrvatskoj će doći do drastične promjene vremena. Do kraja tjedna kao da ćemo promijeniti nekoliko godišnjih doba.

Kreće nova južina pred dubokom ciklonom sa sjeverozapada kontinenta, javlja Dorian Ribarić za RTL Danas. Danas će ujutro i prijepodne biti oblačnije, osobito na zapadu zemlje. Bit će još povremeno slabe kiše, ali rjeđe na kopnu, gdje se još u ranim jutarnjim satima može mjestimice lediti u dodiru s hladnim tlom, nakratko u gorju ili oko Korduna i Banovine. Vjetrovitije na Jadranu uz umjereno do jako jugo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugom dijelu dana još oblačnije i kišovitije. Na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, Lici moguća obilna količina oborine. Manje kiše u unutrašnjosti, dok u Slavoniji može ponegdje i ostati suho. Umjeren do jak jugozapadnjak na kopnu, a jako jugo i oštro na moru. Dakle, vjetrovitije, ali temperatura u porastu. U unutrašnjosti i u gorju od 7 do čak 12 °C, a duž obale i na otocima oko 15 °C.

U unutrašnjosti će se temperature popeti na 14 ili 15 stupnjeva, a onda dolazi hladan vikend uz jak sjeverac, mraz i minuse u jutarnjim satima. Na Jadranu do petka južina i kiša koja će osobito biti jaka u četvrtak kad su mogući jači grmljavinski pljuskovi. U petak će zapuhati jaka do olujna bura s kojom će i na Jadranu osjetno zahladiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treba se pripremiti na skok temperature na kopnu za 10-ak stupnjeva, a zatim povratak na niže temperature već krajem tjedna.

Kod ovakvih naglih promjena vremena hitnoj službi se javljaju pacijenti s kroničnim oboljenjima, najviše astmatičari, srčani bolesnici, visokotlakaši i psihijatrijski pacijenti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Pratite upozorenja i savjete biometeorologa

I znatno manje promjene vremenskih prilika mogu pojačati simptome kroničnih bolesti, a promjena vremena se osjeća i do nekoliko dana ranije. Kada se radi o naglim i kratkotrajnim promjenama, gotovo da nema osobe među svim generacijama koja ne osjeća meteoropatske tegobe, zbog čega je važno pratiti upozorenja i pridržavati se savjeta medicinskih stručnjaka.

Kod zdravih osoba koje su osjetljive na promjenu vremena - meteoropata - javljaju se sljedeće meteoropatske reakcije:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

glavobolja zbog nagle promjene temperature i njenim izraženim dnevnim hodom,

razdražljivost i promjenjivo raspoloženje (kada je pojačan južni i jugoistočni vjetar),

bolovi u mišićima (pri povećanoj vlažnosti zraka),

umor, pospanost i malaksalost (pri toplom i vlažnom vremenu).

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Savjeti kardiologa za nagle promjene vremena

Interventni kardiolog prof. dr Dušan Ružičić, specijalist interne medicine, kaže da bi bolesnici koji imaju kronične kardiovaskularne bolesti kao što su povišeni krvni tlak, ili boluju od koronarne bolesti, odnosno angine pektoris, morali voditi računa o sljedećem:

Ne trebaju prekidati uzimanje lijekova za snižavanje krvnog tlaka, za povišenu razinu masnoća u krvi.

Ako su imali terapiju zbog koronarne bolesti - da je nipošto ne prekidaju.

Da budu znatno umjereniji u hrani i u piću.

Da bolesnici koji znaju da imaju koronarnu bolest - izbjegavaju izlaske u najhladnijim dijelovima dana, rano ujutro i kasno navečer.

Kronični bolesnici bi trebali nositi zaštitnu masku ako je zrak zagađen.

Fizičku aktivnost treba upražnjavati u najtoplijem dijelu dana i nastaviti s tim, ali ne kada je mraz snažan. Ako živimo zdravim stilom života, apsolutno ćemo biti pripremljeniji na promjene vremena.

Na pojavu prvih simptoma stezanja u prsima trebate se odmah javiti u hitnu medicinsku službu.

Pulmologinja Tatjana Radosavljević je rekla da su astma i kronična opstruktivna bolest pluća - bolesti koje su vrlo ovisne o vremenskim uvjetima, atmosferskog tlaka, temperature zraka i prisutnosti vlage u zraku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ljudi koji dugo boluju od toga, dobro znaju što trebaju učiniti kada nam dolaze takve promjene vremena. Pokušavaju pojačati terapiju ili pokušavaju ne izlaziti iz kuće, u svakom slučaju pokušavaju izbjeći promjene vremena. Međutim, ako dođe do pogoršanja - do gušenja, govorimo o pacijentima na koje utječe ovakva promjena, i ako im pojačanje terapije koje imaju kod kuće u obliku pumpica ili drugih lijekova ne pomogne, trebaju se javiti svom liječniku. Po potrebi, ako je to pogoršanje u vrijeme kasne jeseni i zime, moraju se čak javiti u bolnicu", objasnila je liječnica Tatjana Radosavljević.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Savjeti psihijatrice

Što se tiče osoba koje nemaju plućne probleme, brojni su faktori koji utječu na njih jer je sve više meteoropata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Osjećaj nedostatka zraka ne mora biti izazvan određenim plućnim problemom, nego mogu reagirati jednostavno na taj način. Moj savjet je da, prije svega, prate biometeorološku prognozu i da u skladu s time primjene terapiju koju već imaju ili je pojačaju. Ako ne ide ni to, obavezno se trebaju javiti liječniku", poručuje Radosavljević.

Psihijatrica Aleksandra Aničić Tošović kaže da bi s obzirom na najavu naglog rasta, a zatim pada temperature, psihijatrijski pacijenti trebali nastaviti uzimati redovno svoju terapiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada govorimo o populaciji pacijenata koji imaju već kronično oboljenje s kojim žive i imali su pogoršanja i poboljšanja, oni znaju kako prepoznati simptome koji su različiti od pacijenta do pacijenta. Savjet je da redovno uzimaju terapiju i da se nastave baviti svojim aktivnostima", rekla je Aleksandra Aničić Tošović.

Zdrav model života koji podrazumijeva dovoljno sna, dobru hidrataciju organizma, rekreaciju i sport, vrijeme provedeno u prirodi, smanjenje stresa na najmanju moguću razinu i drugo, utječe pozitivno na pacijente koji imaju druge bolesti pa i na pacijente koje imaju neko mentalno oboljenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako netko ne spava dovoljno, ima pretjerano stresa u životu koji ne kontrolira, imat će češća pogoršanja, tvrdi Aničić Tošović, piše Espreso.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Kišu i južinu zamijenit će nagla promjena vremena. Do kraja dana zahlađenje i snijeg