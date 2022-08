Tri mjerenja: Ruku treba staviti tako da se osloni na stol i da nadlaktica bude u visini srca. Za vrijeme mjerenja osoba se ne smije micati niti govoriti. Često se mjerenje ponovi tri puta s razmacima između mjerenja od 1 do 2 minute. Ukoliko je prosjek ova tri mjerenja veći od 135/85 mmHg, on može ukazivati na hipertenziju. No sam rezultat mjerenja ne može biti i dijagnoza ove kronične bolesti.