Srpski stručnjak s područja urologije dr. Aleksandar Milošević u intervjuu na TV Pink upozorio je na opasnost od Viagre koja se prodaje "ispod pulta", kao i na opasnost od samozadovoljavanja.

Posljednjih godina lijekovi ilegalno dolaze iz Egipta, u toj su skupini najzastupljeniji antibiotici i Viagra. Neki turisti su shvatili da tamo mogu jeftino kupiti lijekove, bez recepta. Kutija antibiotika može se kupiti za dva eura. “Viagra” je tamo dva eura, pa neki više vuku kutiju kako bi doma imali rezervnu, a sve to samo da ne moraju ići liječniku po recept.

Erekcija ali bez ejakulacije znak za uzbunu

U pojedinim zemljama lijek se može koristiti bez kontrole i nadzora, što je opasno, kaže dr. Milošević. " Imamo sve više problema u spolnoj funkciji, komunikaciji, a o tome govori i bijela kuga. Često se događa da su pacijenti parovi koji ne mogu ostvariti spolni čin. Uz Viagru se muškarci često drogiraju ili koristi kokain" dodao je i objasnio da pacijenti koji dožive erekciju, ali ne i ejakulaciju, ne smiju samozadovoljavati, a ako i dožive, to mora biti s partnericom.

Dr. Aleksandar Milošević kaže da je seksualna energija najveća životna energija, a kada zaškripi, odmah su potrebni lijekovi. Kako kaže, za muškarce je pilula tražena od devedesetih godina prošlog stoljeća, a za žene tek u posljednjih desetak godina. Ali pravi problem leži negdje drugdje. "Ono što je danas najviše narušeno je komunikacija", rekao je dr. Milošević.

I muškarci i žene bi voljeli koji centimetar više

Proljetos je otkrio i kolika je prosječna dužina penisa. Povede li se među muškarcima razgovor o veličini spolnog organa, sigurno je da će svaki od njih svoj “izdužiti” za centimetar-dva. Urolog dr. Aleksandar Milošević iznio je podatke o duljini prosječnog muškog spolnog organa u erekciji kod europskih muškaraca, a kaže da je ona između 13,6 i 14,2 centimetra.

"Ono što je zanimljivo u tim istraživanjima, žene su rekle da bi penis trebao biti 14,5 do 15, a muškarci 16,6 do 17 godina, to su želje i jednih i drugih, pa se vidi da bi i jedni i drugi željeli biti veći", rekao je urolog Milošević. Međutim, ono što se smatra normalnom veličinom penisa moglo bi vas iznenaditi.

"Smatra se da je normalan penis u erekciji oko devet centimetara, čak manje, gornja norma je 16,5 do 17 centimetara. U mom doktoratu imali smo 40-ak pacijenata koje smo operirali, koji su imali penise od 17 do preko 20 centimetara, morali smo ih smanjiti na normalnu veličinu od 13-14 da bi imali erekciju. Dakle, to su normalne vrijednosti", rekao je dr. Milošević.

Doktor Milošević istaknuo je da oko 70 posto muškaraca ima genitalije normalne veličine, a za one koji nemaju postoji operacija kojom se penis može produljiti za nekoliko centimetara.