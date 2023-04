6. Poznati su po tome što se ljute: Svima ostalima vjerojatno izgledaju veoma samopouzdani - narcis djeluje kao osoba koju nije briga što drugi ljudi misle o njoj. To ne može biti dalje od istine. Njima je duboko stalo do toga za zadrže svoju idealiziranu sliku o sebi i imaju problem s toleriranjem bilo kakve vrste neodobravanja ili uvrede. 'Bez obzira na to koliko je mala kritika, svaku osjećaju kao ogroman osobni napad i malo je vjerojatno da će ga zaboraviti. Ako se osjećaju omalovaženo ili napušteno, ne prebole to', ističe McBride. Tada, umjesto da se bave svojim povrijeđenim osjećajima, oni se ljute i traže osvetu, u ovom ili onom obliku.