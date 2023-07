Strani i domaći gastarbajteri godišnje odmore koriste da bi obavili stomatološke i estetske intervencije. To je jedini način da uštede i do nekoliko tisuća eura. Kako stručnjaci kažu ovakve zdravstvene usluge jeftinije su u Srbiji, nego u inozemstvu, piše Kurir.

U Njemačkoj ugradnja implatata čak šest puta veća

U odnosu na Njemačku, gdje ugradnja implantata iznosi minimalno 3500 tisuće eura, u Srbiji se za istu uslugu može obaviti za oko 600 eura što je šest puta manje. Slična je situacija i s cijenama za ugradnju silikona, liposukcije ili faceliftinga.

Osim ljudi iz dijaspore, usluge zdravstvenog turizma u Srbiji koriste i strani gosti iz Slovenije, Austrije, Njemačke, Kanade, Belgije, SAD-a.

Plastični kirurg dr. Dimitrije Panfilov rekao je da se posljednjih godina povećao broj pacijenata koji iz inozemstva dolaze u Srbiju na estetske zahvate i ne pitaju koliko što košta. "Dolazak pod nož kod nas je nekoliko puta jeftiniji nego u inozemstvu - zavisno od intervencije, od tri do čak deset puta. Koriste svoje odmore da se poprave i uljepšaju, jer im oko dva do tri tjedna treba za oporavak", objasnio je Panfilov.

Korekcije nosa i ušiju

Kako je kirurg nadodao, ljudi uglavnom dolaze da povećaju grudi, na korekciju nosa, ušiju, da zategnu lice, čak i da rade liposukciju. "Recimo, kod nas povećanje grudi košta oko 3000 eura, dok ista ta operacija u Njemačkoj košta 7400, a u Sloveniji oko 5000 eura", objasnio je kirurg Panfilov.

Panfilov je pojasnio i da ljudi masovno dolaze da povećavaju i usne, što ovdje košta oko 300 eura, a u nekim zemljama ide i do 1000, a zavisno od operacije i trajanja oporavka, oni u Srbiji borave od tri dana do tri tjedna te imaju povjerenje u liječnike, zadovoljni su uslugom, kvalitetom i cijenom. "Za tri do deset puta manje eura, zavisno što rade, dobiju cjelokupan tretman", napomenuo je kirurg.

Na pitanje kako izgleda boravak stranaca koji su došli zbog zdravstvenog turizma, Panfilov je otkrio da nema pravila kada najviše dolaze, ali to je uglavnom u vrijeme ljetnog odmora, ali i u rujnu, listopadu, kao i u dane uoči katoličkog Božića, kada mnogi u Europi imaju neradne dane. "Oni koji zakažu intervenciju ili iznajme hotelsku sobu s doručkom ili izaberu da im ordinacija pruži svoje apartmane, koje dodatno plaćaju, kao što je mogućnost na našoj klinici. Tako da kada izađu iz bolnice, narednih dana, dok ne dođu na prvu kontrolu, oni obilaze znamenitosti, uživaju u srpskim specijalitetima, pa im sve to dođe kao neka vrsta odmora i opet je sve to skupa mnogo jeftinije, nego sam zahvat u njihovoj zemlji", objasnio je Panfilov.

Posla uvijek ima

Da je ovo postao popularan trend i da u Srbiji zdravstveni turizam cvjeta potvrdio je i Mladen Mandić, oralni kirurg u jednoj beogradskoj ordinaciji. "Mogu reći da imamo pune ruke posla", rekao je Mandić.

Kirurg Mandić napomenuo je da najviše ljudi dolazi iz Belgije, Kanade, Njemačke, Švicarske, Amerike, Kine, Slovenije, Hrvatske. "Osim gastarbajtera, koji su naše redovne mušterije, dolaze nam i stranci iz cijelog svijeta", pojasnio je kirurg.

Mandić je otkrio i da ljudi najčešće ugrađuju implantate i porculanske mostove te da im rade komplicirane operativne zahvate kao što su izbjeljivanje zuba i pravljenje proteza.