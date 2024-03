Mnogi ljudi na svom pametnom satu ili mobitelu prate koliko koraka dnevno naprave te se vode pravilom da bi bilo najbolje svaki dan prijeći barem 10.000 koraka. Prof. dr. Marina Đelić s Instituta za medicinsku fiziologiju otkrila je za RTS trebamo li doista ići tako daleko da bismo bili zdraviji, piše Mondo.

Dr. Đelić je rekla da se radi o preporuci koja je nastala u prošlom stoljeću, kada nije ni istražena ni dokazana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"S obzirom na to da danas imamo pametne telefone i satove, vrlo je vjerojatno da će puno ljudi pratiti svoje korake. Mnogo njih to radi i stvarno žele doći do 10.000 koraka dnevno. Ono što je zanimljivo je da 10.000 koraka zadano 60-ih godina prošlog stoljeća", kazala je.

"Sasvim slučajno, jedan znanstvenik u Japanu rekao je da je to mjera za bolji život. On nije istraživao je li to zaista 10.000 koraka i od tada, pa do danas, ima nebrojeno mnogo studija koje govore o tome koliko je koraka dobro za zdrav život", dodala je stručnjakinja te je otkrila koliko koraka trebamo dnevno prijeći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Studije pokazuju različite rezultate. Zadnja, koja je rađena prošle godine i objavljena je u časopisu European Journal of Preventive Cardiology, rađena je na 300.000 ispitanika. Pokazala je da je 10.000 koraka značajno, ali u kojem smislu?", istaknula je dr. Đelić.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Ako želite stesati svoju liniju i izgubiti suvišne kilograme, uz svakodnevno hodanje i pod uvjetom da generalku u stanu ne radite svaki dan, pronađite si i neki trening kojeg ćete zavoljeti i odraditi dva to tri puta tjedno.

Koliko koraka je dobro za zdravlje?

"Ako promatramo da prelazimo 5000 koraka dnevno, smanjit ćemo rizik od bolesti za oko 50 posto. Povećamo li ga na 10.000, smanjit ćemo rizik za 70 posto. Ne možemo reći da je smanjenje rizika od 50 posto malo, tako da je 5000 koraka značajno i sasvim dovoljno", objasnila je stručnjakinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Također, ista je studija pokazala da ćemo, ako tijekom dana povećamo aktivnost za samo 500 koraka, smanjiti rizik od svih bolesti za sedam posto, a s 1000 koraka za 15 posto. Tu trebamo biti jako oprezni, jer kada govorimo o 10.000 koraka dnevno, mislimo da bismo toliko koraka trebali napraviti tijekom cijelog dana, a ne odjednom", upozorila je dr. Đelić.

Ona je rekla da se kućanski poslovi ne ubrajaju u tjelesnu aktivnost, a trebali bi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svjetska zdravstvena organizacija ističe da su žene manje aktivne. Može se govoriti o tome da one manje mjere korake, ali kućanski poslovi su fizička aktivnost. Dakle, 10.000 je dobro, ali 5000 je ono što bismo trebali prijeći svaki dan. Ako nemamo fizičku aktivnost, nemamo dobru prokrvljenost krvnih žila, smanjujemo šansu da potrošimo sve ono što smo unijeli tijekom dana i povećavamo šanse za nastanak kroničnih bolesti", opomenula je dr. Đelić.

POGLEDAJTE VIDEO: Dobrodošli u sezonu obećanja: Tko će spriječiti invaziju migranata, a tko dozvoliti glasanje sa 16?