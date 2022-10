Kvaliteta sna: Stručnjakinja za spavanje dr. Lindsay Browning (otvara se u novoj kartici), ovlašteni psiholog, neuroznanstvenik i autor knjige Navigating Sleeplessness, kaže: "Jednom kad je vrijeme za spavanje, nije dobra ideja jesti nikakvu hranu jer bi se vaš cirkadijalni ritam u biti zatvorio vaš probavni sustav preko noći. To znači da jedenje kad vaše tijelo misli da biste trebali spavati nije od pomoći i može dovesti do probavnih problema i poteškoća sa snom." Čini se da Browningovu poantu podupire znanost, sa studijom iz 2020. u International Journal of Environmental Research and Public Health koja otkriva da bi vrijeme uzimanja hrane moglo imati značajan učinak na obrasce spavanja. Istraživanje je proučavalo sveučilišne studente i vrijeme večernjeg obroka – definirano kao unutar tri sata prije odlaska na spavanje – i zaključeno je da je kasnije jelo “potencijalni faktor rizika za noćna buđenja i lošu kvalitetu sna”.