Ti se simptomi obično poprave kada se liječe crijevni simptomi i općenito nema trajnog oštećenja zglobova. U nekim slučajevima dolazi do upale zglobova u kralježnici i zdjelici. To je stanje koje se naziva ankilozantni spondilitis ili sakroileitis, u manje ozbiljnom obliku. Ono se može razbuktati neovisno o Crohnovoj bolesti i često uzrokuje bolove s obje strane donjeg dijela kralježnice. Ukočenost i bol u samoj kralježnici mogu na kraju dovesti do gubitka fleksibilnosti.