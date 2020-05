SVE VIŠE LJUDI DOBIVA OVU VRSTU RAK: U čak 90 posto slučajeva radi se o nepotrebnoj dijagnostici!

Epidemija prekomjernih dijagnoza karcinoma štitnjače se brzo širi u svijetu i zahvatila je više od milijun osoba u tridesetak zemlja, prema novom istraživanju Agencije za rak Svjetske zdravstvene organizacije ( WHO).

Rak štitnjače je među onim bolestima kod kojih je “predijagnosticiranje” često, pa se i agresivno liječe iako ne postoji visoki rizik za zdravlje. O predijagnosticiranju se govori kada se ljudima bez ikakvih tegoba dijagnosticira neki problem, premda im on neće stvoriti nikakve smetnje, niti će od njega ranije umrijeti.

Predijagnosticiranjem raka štitnjače uglavnom su pogođene žene srednje dobi.

THYROID CANCER *Gland in the anterior area of the neck *Produces metabolism hormones *Right-left lobes, joined by isthmus *54,000 cases (3 times > in women) *2000 deaths *Women 40-50y *Men 60-70y *Risk factors -smoke -low iodine diet -irradiation -family history (1/2) pic.twitter.com/Rcf21AYn5V

Istraživanje objavljeno u medicinskom časopisu The Lancet Diabetes & Endocrinology vođeno je u 26 zemalja, a proveli su ga znanstvenici iz Međunarodnog centra za istraživanje karcinoma (EACR) sa sjedištem u Lyonu u suradnji s Nacionalnim institutom za rak u Avianu u Italiji.

Više od milijun osoba (830.000 žena i 220.000 muškaraca) dobilo je dijagnozu karcinoma štitnjače između 2008. i 2012. u tih 26 zemalja.

Procijenjeni udio slučajeva karcinoma štitnjače kod žena koji se može pripisati nepotrebnoj dijagnostici između 2008. i 2012. iznosi oko 93 posto u Južnoj Koreji, 91 posto u Bjelorusiji, 87 posto u Kini, 84 posto u Italiji i u Hrvatskoj te 83 posto u Slovačkoj i Francuskoj.

THYROID

A small butterfly-shaped gland in the anterior part of the neck.

It produces thyroid hormones which control metabolism of the body:

Thyroxine (T4) and Triiodothyronine (T3). https://t.co/UFPOcuEf3Y

(1/2)

— The Pink Houses (@thepinkhouses) May 26, 2020