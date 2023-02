Objasnio je: “Osoblje me je pokušalo natjerati da mokrim, ali nikako nisam mogao. Stavili su mi kateter i ispraznili mjehur. Iscijedili su mi oko dvije litre urina, normalan mjehur bi trebao imati oko 500 ml. Jako me boljelo jer mi bubrezi nisu mokrili. Napravili su skeniranje i otkrili da je tumor." Tada mu je rečeno da ima rijetku vrstu raka zvanu rabdomiosarkom. Liječnici su mu sad rekli da je to neizlječivo – prisjetio se Phil: “Bio sam shrvan. U prošlosti sam imao obitelj koja je umrla od raka. Bio sam odlučan i nadao se da će mladost biti na mojoj strani. Naravno, i moja je obitelj bila uništena. Bio sam tako zdrav, puno sam vježbao i nisam imao nikakvih zdravstvenih problema."