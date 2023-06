Iz Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrdili su slučaj: "Obavještavamo javnost kako je u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" potvrđen jedan slučaj oboljenja od trbušnog tifusa kod odrasle osobe koja se najvjerojatnije zarazila u inozemstvu. Povremene importacije tj. uvezeni slučajevi ove bolesti nisu neuobičajeni budući da je bolest još uvijek endemski rasprostranjena u pojedinim dijelovima svijeta."

Što je trbušni tifus

Trbušni tifus je zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Salmonella typhi. Bakterije trbušnog tifusa nalaze se u fecesu i mokraći zaraženih ljudi. Zbog nedovoljnog pranja ruku nakon stolice ili mokrenja može se Salmonella typhi prenijeti u hranu ili uređaje za opskrbu vodom. Muhe mogu prenijeti bakterije izravno iz fecesa na hranu, a bakterije ulaze u želučanocrijevni sustav i krvotok. Nakon toga dolazi do upale tankog i debelog crijeva. U teškim slučajevima se na zahvaćenom tkivu razviju rane koje krvare i koje se mogu probiti.

Oni koji nisu liječeni, izbacuju bakterije stolicom duže od godine dana

Posebno treba naglasiti da oko 3% ljudi koji su zaraženi sa Salmonella typhi, a nisu liječeni, izbacuju bakterije stolicom duže od jedne godine. Neki od tih kliconoša nikada nemaju simptome trbušnog tifusa, dok su većina od oko 2000 kliconoša, koliko se procjenjuje da ih ima u Sjedinjenim Državama, starije žene s kroničnom bolešću žučnog mjehura.

Simptomi bolesti

Simptomi se najčešće počinju postupno pojavljivati 8 do 14 dana nakon zaraze, a izražavaju se kroz povišenu temperaturu, glavobolju, bol u zglobovima, grlobolju, zatvor stolice, gubitak apetita i bol te osjetljivost u trbuhu. Simptomi poput bolnog mokrenja, kašlja i krvarenja iz nosa su rjeđi.

Tjelesna temperatura polako raste tijekom 2 do 3 dana ako se ne započne liječenjem, i ostaje na 39,4o C tijekom 10 do 14 dana, počne postupno padati pri kraju trećeg tjedna te se za vrijeme četvrtoga tjedna spusti na normalnu razinu. Ta trajno povišena temperatura često je praćena sporim srčanim otkucajima i vrlo jakom iscrpljenošću. U teškim slučajevima se mogu pojaviti delirij, stupor ili koma. U drugom tjednu bolesti se u oko 60% ljudi na prsima i trbuhu pojavljuju nakupine malih ružičastih mrlja i traju 2 do 5 dana. Zaraza ponekad izaziva simptome poput upale pluća, povišene temperature ili simptome slične onima infekcije mokraćnog sustava.

Iako simptomi i anamneza mogu upućivati na trbušni tifus, dijagnozu treba potvrditi prepoznavanjem bakterija u kulturama krvi (hemokultura), stolice (koprokultura), mokraće (urinokultura) ili drugih tjelesnih tkiva.

Liječenje trbušnog tifusa

Oralno cjepivo protiv trbušnog tifusa pruža 70% - tnu zaštitu. Daje se samo ljudima koji su bili u kontaktu s mikroorganizmom i onima koji su izloženi velikom riziku, uključujući laboratorijske radnike koji proučavaju organizam i ljude koji putuju u područja u kojima je bolest česta. Putnici u takva područja moraju izbjegavati jedenje sirovog lisnatog povrća i druge hrane poslužene ili čuvane pri sobnoj temperaturi. Ako se ne zna je li voda sigurna (nezaražena), treba je prije pijenja prokuhati ili klorirati.

Više od 99% slučajeva trbušnog tifusa može se izliječiti brzom antibiotskom terapijom. Ljudi koji umru su većinom slabo ishranjeni, vrlo mladi ili vrlo stari. Znakovi teške infekcije i slabe prognoze su stupor, koma i šok.

Oporavak može trajati nekoliko mjeseci, ali antibiotici smanjuju težinu i komplikacije trbušnog tifusa kao i trajanje simptoma. Antibiotik kloramfenikol se rabi diljem svijeta, ali povećana otpornost prema njemu ubrzala je uporabu drugih lijekova. Ako osoba ima delirij, upada u komu ili šok, za smanjenje upale mozga mogu se dati kortikosteroidi.

Moguće komplikacije

Premda se većina ljudi potpuno oporavi, mogu se javiti komplikacije, u prvom redu u onih koji se nisu liječili ili koji su s liječenjem počeli kasnije. U mnogih ljudi javlja se krvarenje iz crijeva. Obično se krvarenje javi za vrijeme trećeg tjedna bolesti. Proboj (ruptura) crijeva pojavljuje se u 1% do 2% ljudi i dovodi do teške trbušne boli jer sadržaj crijeva zarazi trbušnu šupljinu, takvo se stanje naziva peritonitis.

Tijekom drugog ili trećeg tjedna može se razviti upala pluća a obično je posljedica infekcije pneumokokima, premda bakterije trbušnog tifusa mogu uzrokovati pneumoniju. Može doći i do infekcije žučnog mjehura i jetre. Infekcija krvi (bakterijemija) ponekad dovodi do infekcije kostiju (osteomijelitis), srčanih zalistaka (endokarditis), moždanih ovojnica (meningitis), bubrega (glomerulitis), te genitalnog ili mokraćnog sustava. Infekcija mišića može dovesti do apscesa.

U oko 10% neliječenih slučajeva simptomi početne infekcije ponovno se vraćaju 2 tjedna nakon što nestane povišena temperatura.