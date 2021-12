Najvažnija stvar koju treba imati na umu kod liječenja, kada je u pitanju komorbiditet, jest da često zahtijeva savjetovanje i planiranje između različitih pružatelja zdravstvenih usluga i organizacija. To se odnosi na one koji imaju više mentalnih zdravstvenih stanja, kao i na one s fizičkim komorbiditetima . Nakon hospitalizacije, ljudima s višestrukim zdravstvenim problemima često je potrebna pomoć i podrška organizacija kao što su kućne zdravstvene službe i socijalne službe, kako bi se riješile potrebe kao što su nesposobnost za rad zbog velike invalidnosti, stambene potrebe, fizička skrb i još mnogo toga. Kad je riječ o istodobnim poremećajima za one s ozbiljnom i trajnom mentalnom bolešću (SPMI), to su često okretna vrata između ustanova za liječenje, bihevioralnih zdravstvenih hospitalizacija, otpusta do kuće, pa natrag na liječenje ili ponovnog prijema u bolnicu. Osobe sa SPMI često žive u stambenim objektima koji im osiguravaju stanovanje i druge potrebe, jer često nisu u stanju zadržavati redovite poslove ili osigurati stabilno stanovanje. Možda će im trebati podrška i suradnja u skrbi za razne usluge kao što su strukovne vještine, pravna podrška, vještine roditeljstva i njege djece i još mnogo toga.