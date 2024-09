Neugodno stanje koje ukazuje na probleme kralježnice, a ovako si možete pomoći

Išijas je čest zdravstveni problem koji pogađa mnoge ljude diljem svijeta. Najčešće je karakteriziran osjećajem boli koja se širi od područja donjeg dijela leđa i stražnjice prema bedru, potkoljenici i čak prema stopalu, a uzrokovana je upalom ili nadražajem ishijadičnog živca. Koriste se i termini lumboišijalgija, išijalgija i ishialgija (lat. ischialgia), a svi označavaju bol koju nazivamo išijas. Ischialgia se odnosi na bol u ishijadičnom živcu, dok lumboischialgia označava bol u lumbalnom dijelu kralježnice i ishijadičnom živcu.

Što je išijas?

Išijas se odnosi na bol koja nastaje zbog pritiska ili iritacije ishijadičnog živca, najvećeg živca u ljudskom tijelu. Ishijadični živac proteže se od donjeg dijela leđa, kroz stražnjicu, sve do stražnjeg dijela nogu, a išijas se javlja kada dođe do kompresije ili upale ovog živca. Išijas nije bolest sama po sebi, već simptom koji ukazuje na probleme u lumbalnom dijelu kralježnice, gdje se najčešće događa pritisak na živac. Stanje može biti posljedica različitih faktora, poput nepravilnog držanja, dugotrajnog sjedenja, naglih pokreta ili ozljeda. Jednom kad dođe do iritacije ili kompresije ishijadičnog živca, bol se širi od donjeg dijela leđa prema nozi, prateći put živca.

Najčešći uzroci išijasa

Išijas može biti uzrokovan različitim stanjima i faktorima koji dovode do pritiska ili iritacije ishijadičnog živca.

Postoji nekoliko glavnih uzroka išijasa:

Hernija diska

Poznata kao diskus hernija ili prolaps intervertebralnog diska, predstavlja stanje u kojem dolazi do puknuća vanjskog prstena diska, što omogućava unutarnjem dijelu diska da iscuri i pritisne živčane strukture u blizini.

Spinalna stenoza

Medicinsko stanje koje se odnosi na suženje prostora unutar kralježničnog kanala ili intervertebralnih otvora, kroz koje prolaze živci i leđna moždina. Ovo suženje može vršiti pritisak na živce ili leđnu moždinu, uzrokujući bol, slabost, utrnulost ili trnce u različitim dijelovima tijela.

Piriformis sindrom

Neuromišićno stanje koje se javlja kada mišić piriformis, koji se nalazi duboko u stražnjici, pritisne ili iritira ishijadični živac.

Spondilolisteza

Stanje u kojem jedan kralježak klizi naprijed ili unatrag u odnosu na kralježak ispod njega, uzrokujući poremećaj u poravnanju kralježnice. Ovaj poremećaj može dovesti do bolova u leđima, nestabilnosti kralježnice te pritiska na živce.

Tumori

U rijetkim slučajevima, tumori na kralježnici mogu pritisnuti ishijadični živac, uzrokujući bol i simptome povezane s išijasom.

Trudnoća

Zbog povećanog pritiska na donji dio leđa i zdjelicu tijekom trudnoće, žene mogu doživjeti simptome išijasa.

Ozljede ili traume

Padovi, udarci ili bilo kakva ozljeda donjeg dijela leđa mogu izazvati oštećenje kralježnice ili ishijadičnog živca, što može rezultirati išijasom.

Dijagnoza išijasa obično započinje detaljnim pregledom kod liječnika. Proces uključuje:

Uzimanje anamneze

Fizički pregled

Test podizanja ispružene noge (Lasègueov znak)

Neurološki pregled za provjeru refleksa, snage mišića i osjetljivosti

Rendgenske snimke kralježnice

MRI ili CT snimke za detaljniji prikaz struktura kralježnice

U nekim slučajevima, elektromiografija (EMG) za provjeru funkcije živaca

Foto: Shutterstock

Simptomi išijasa

Ključno je rano prepoznavanje simptoma išijasa i pravovremeno traženje medicinske pomoći. Važno je napomenuti da se simptomi išijasa obično javljaju samo na jednoj strani tijela, a intenzitet boli može varirati od blage nelagode do onesposobljavajuće boli.

Kada dođe do iritacije ili pritiska na ishijadični živac, javljaju se karakteristični simptomi išijasa:

Intenzivna bol u donjem dijelu leđa koja se širi niz nogu

Osjećaj peckanja ili žarenja duž noge

Trnci ili utrnulost u nozi ili stopalu

Slabost u nozi ili stopalu

Pogoršanje boli pri sjedenju, kašljanju ili kihanju

Bol koja se pojačava pri određenim pokretima

Ako patite od simptoma išijasa, nemojte oklijevati potražiti pomoć. Posjetite svog liječnika ili specijalista koji će vam pomoći u pronalaženju najboljeg rješenja za vaš slučaj. Svaki slučaj išijasa je jedinstven i zahtjeva individualni pristup liječenju.

Koliko traje išijas?

Trajanje išijasa može varirati ovisno o uzroku i težini simptoma. Išijas, koji je rezultat iritacije ili pritiska na ishijadični živac , često uzrokuje bol koja se širi duž stražnje strane noge. Trajanje išijasa može ovisiti o nekoliko faktora, uključujući uzrok (npr. hernija diska, spinalna stenoza), opće zdravlje pacijenta, pridržavanje preporučenih tretmana i prisutnost drugih medicinskih stanja.

Evo nekoliko ključnih faktora koji utječu na trajanje išijasa:

Akutni išijas

Obično traje od nekoliko dana do nekoliko tjedana. Akutni išijas može proći sam od sebe uz odgovarajuću njegu, kao što su odmor, fizikalna terapija i upotreba lijekova protiv bolova.

Kronični išijas

Ako simptomi išijasa traju dulje od 6 tjedana, išijas može postati kroničan. U takvim slučajevima, bol može trajati nekoliko mjeseci ili čak postati trajna, ovisno o osnovnom uzroku i liječenju.

Kako se liječi išijas?

Liječenje išijasa ovisi o uzroku i težini simptoma. U većini slučajeva, konzervativno liječenje je dovoljno za ublažavanje boli i drugih simptoma.

Metode liječenja išijasa uključuju:

Odmor i modifikacija aktivnosti

Kratkotrajan odmor u akutnoj fazi išijasa može pomoći u smanjenju upale i boli. Međutim, važno je ne pretjerivati s mirovanjem.

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija je ključna u liječenju išijasa. Program vježbi jača mišiće leđa i trbuha, poboljšava fleksibilnost i ispravlja držanje.

Lijekovi protiv bolova

Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL) poput ibuprofena mogu ublažiti bol i upalu. U težim slučajevima, liječnik može propisati jače analgetike ili mišićne relaksanse.

Hladno-topli oblozi

Naizmjenična primjena hladnih i toplih obloga može smanjiti bol i upalu.

Injekcije kortikosteroida

Injekcije kortikosteroida oko živca mogu pružiti brzo olakšanje od boli u nekim slučajevima.

Kiropraktika

Kiropraktički tretmani mogu pomoći u poravnanju kralježnice i smanjenju pritiska na išijasni živac.

Akupunktura

Neki pacijenti izvještavaju o olakšanju simptoma nakon akupunkturnih tretmana.

Operacija

U rijetkim slučajevima, kada konzervativno liječenje ne daje rezultate, može biti potrebna operacija, najčešće mikrodiscektomija.

Kako spriječiti pojavu išijasa?

Iako nije uvijek moguće spriječiti išijas, ove mjere mogu smanjiti rizik od njegovog nastanka:

Održavanje pravilnog držanja tijela

Redovito vježbanje i istezanje

Održavanje zdrave tjelesne težine Izbjegavanje dugotrajnog sjedenja

Pravilno podizanje teških predmeta

Ergonomsko uređenje radnog mjesta

Foto: Pexels

Išijas i hodanje

Hodanje može biti korisno za osobe koje pate od išijasa, ali hodanje je potrebno izvoditi na ispravan način kako bi se izbjeglo pogoršanje simptoma. Evo kako hodanje može utjecati na išijas i nekoliko savjeta kako ga pravilno prakticirati:

Poboljšava cirkulaciju

Hodanje pomaže u poboljšanju protoka krvi, što može smanjiti upalu i ubrzati proces ozdravljenja živca.

Jačanje mišića

Redovito hodanje jača mišiće donjeg dijela leđa, zdjelice i nogu, što može pružiti bolju potporu kralježnici i smanjiti pritisak na išijatični živac.

Održavanje mobilnosti

Hodanje pomaže u održavanju fleksibilnosti i pokretljivosti, što može spriječiti ukočenost i smanjenje pokretljivosti koja često prati išijas.

Smanjenje boli

Lagana fizička aktivnost kao što je hodanje može stimulirati oslobađanje endorfina, prirodnih analgetika tijela, što može pomoći u smanjenju boli.

Savjeti za hodanje s išijasom

Hodanje može biti korisno za ublažavanje simptoma išijasa, ali je ključno da se prakticira na siguran i pažljiv način kako bi se izbjegle daljnje ozljede ili pogoršanje stanja.

Počnite polako te ako osjećate bol, počnite s kratkim šetnjama i postupno povećavajte vrijeme i udaljenost hodanja.

Koristite pravilnu tehniku hodanja:

Držite glavu visoko, a ramena opuštena.

Hodajte s ravnim leđima i izbjegavajte saginjanje prema naprijed.

Koristite obuću s dobrom potporom za stopala kako biste smanjili napetost u donjem dijelu leđa.

Hodajte po ravnim i stabilnim površinama kako biste smanjili rizik od pogoršanja boli.

Ako tijekom hodanja osjetite povećanu bol ili nelagodu, odmah se zaustavite i odmorite. Prisiljavanje tijela na daljnje hodanje može pogoršati simptome.

Prije i nakon hodanja, istezanje mišića donjeg dijela leđa i nogu može pomoći u smanjenju napetosti i sprječavanju pogoršanja simptoma.

Prije nego što započnete bilo kakvu novu rutinu vježbanja, korisno je razgovarati sa zdravstvenim stručnjakom koji može preporučiti odgovarajuće vježbe i tehnike.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovarali smo s doktorom koji je bio na čelu tima koji je otkrio lijek za išijas