JAVLJA SE I U MLAĐOJ DOBI / Nelagoda tijekom seksa i ostali simptomi raka koji pogađa stotine Hrvatica godišnje: Jedan se čak može namirisati!

HPV je najčešći spolno prenosivi virus pa se procjenjuje da se tijekom života njime zarazi barem polovica spolno aktivnih ljudi. Kod većine će se imunitet izboriti s HPV-om, a razliku čini i tip samog virusa kojim je osoba zaražena. Postoji više od sto tipova HPV-a, njih 40-ak su genitalni, no važnija je podjela na niskorizične i visokorizične. Ovi prvi uzrokovat će genitalne bradavice i bezazlene promjene na vratu maternice, dok drugi mogu uzrokovati abnormalne promjene koje se, ovisno o stupnju nazivaju CIN I,II i III, a one, pak, ako se ne liječe, mogu dovesti do raka grlića maternice i ostalih kanceroznih stanja u genitalnom i analnom području. U HPV visokog rizika spadaju tipovi 16 i 18. U nastavku donosimo rane simptome koji mogu ukazivati na rak vrata maternice.