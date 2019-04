RAK DOJKE: Simptomi koji vas trebaju zabrinuti i kako točno napraviti samopregled grudi

Rak dojke može započeti u mliječnim žlijezdama, mliječnim kanalićima, masnom tkivu ili vezivnom tkivu. Postoje različite vrste koje se različito ponašaju.

Rak dojke može rasti vrlo sporo i širiti se u ostale dijelove tijela, tj. metastazirati tek kada postanu veliki. Može biti i agresivniji, rastući i širiti se brzo. Simptomi nastanka i imanja raka dojke razlikuju se od žene do žene, tako da čim osjetite promjenu koja nije uobičajena, obratite se svom liječniku. Samo onaj liječnik koji vas pregleda i zna vašu povijest bolesti može s vama raspravljati o tome imate li rak dojke ili ne. Oko 60% raka dojke razvija se u žena starijih od 60 godina. Opasnost je najveća nakon dobi od 75 godina.

Simptomi raka dojke

Svaka žena ima drugačije dojke i drugačije joj se tijelo razvija i ponaša. Neki od simptoma radi kojih biste prvo trebale napraviti samopregled, a tada se i obratiti liječniku su:

svrbež

crvenilo

bol

bol u leđima

preosjetljivost i bol u pazuhu

iscjedak iz bradavice

promjena izgleda bradavice

promjena oblika dojke ili bradavice

Bolnost i preosjetljivost dojki i okolnog područja može trajati i nakon menstruacije. Oticanje i peckanje može ukazivati na upalni rak dojke koji će imati simptome oticanja, svrbeža i bolnosti. Ako dođe do plave, ljuskaste kože koja izgleda kao da ste se snažno udarili, obratite se liječniku. Upalni rak dojke brzo napreduje i trebate se obratiti liječniku što prije.

Bol u leđima i u području pazuha može biti uzrok nastanka raka dojke. Bez obzira na to, ne mora biti razlog za brigu. Bol ispod pazuha može biti uzrokovana istegnutim mišićem, alergijom, cistama ili infekcijom limfnih

S obzirom na to da se tumor najčešće javlja ispod bradavice, lako može doći do promjena u teksturi, boji ili obliku bradavice. Često se u slučaju raka dojke osjetiti smanjen dodir na bradavicama, posebice tijekom seksualnog odnosa. Uz to, razlog za brigu mogao bi biti i iscjedak iz bradavice koji može biti krvav, mliječan ili čist. Odmah se javite liječniku ali nemojte paničariti jer moguće je da se radi o benignoj promjeni.

Uzroci nastanka raka dojke

Na razvoj i nastanak raka dojke mogu utjecati geni, ali ne u velikom broju. Istraživanja su pokazala kako samo u 3 od 100 slučajeva na razvoj raka utječu geni. Ako vam je netko iz najbliže obitelji obolio od raka dojke, obratite poseban oprez. Ako imate puno članova obitelji koji su imali rak dojke ili crijeva, posebice u mlađoj dobi, napomenite to svom liječniku.

Rizik nastanka raka dojke povećan je kod pretilih osoba radi povećanog masnog tkiva i pretjerane proizvodnje estrogena. Osim toga, jedan od uzroka mogu biti alkohol i pušenje jer oboje uzrokuju karcinome.

Od raka dojke oboli jedna od osam žena. To je najčešći oblik karcinoma među ženama. Najčešće se pojavljuje u starijoj dobi nakon menopauze, no pojava je moguća i prije 50ih godina.

Kako bi bile sigurne u svoje zdravlje, potrebno je redovito odlaziti na mamografiju. U Hrvatskoj se u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke žene u dobi između 50 i 69 godina pozivaju na mamografiju. Osim toga, u Zagrebu postoji i Program preventivne mobilne mamografije za žene od 40 do 49 godina i starije od 69. Za mlađe žene obično se preporučuje ultrazvučni pregled dojki.

Kako napraviti samopregled dojki?

Za svaku ženu je bitno steći naviku redovnog mjesečnog samopregleda kako bi znali je li došlo do promjena. Izbjegavajte samopreglede za vrijeme menstruacije jer je tada nastajanje kvržica često.

1. Stanite ispred ogledala i pogledajte si dojke. Ako se u izvjesnoj mjeri razlikuju u veličini, to je sasvim normalno. Promjene koje trebate tražiti su boja, veličina i promjene na bradavici poput uvlačenja ili iscjetka. Obratite pozornost i na nabiranje ili uvlačenje kože.

2. Sklopite ruke iza glave i pritisnute ih na potiljak. U tom položaju ćete najlakše uočiti promjene ako ih ima, posebice u donjem dijelu dojke.

3. Možete se i čvrsto podbočiti rukama na bokove i blago se nagnuti prema ogledalu, gurajući ramena i laktove prema naprijed. Ponovno tražite promjene oblika i obrisa.

4. Podignite lijevu ruku i koristeći tri ili četiri prsta desne ruke pipajte detaljno lijevu dojku jagodicama prstiju. Prste pomičite tako da činite male krugove oko dojke, počevši od vanjskog ruba i pomalo se približavajte bradavici. Pritišćite nježno ali čvrsto i tražite sve promjene ili nakupine ispod kože. Pregledajte cijelu dojku. Također istražite i područje između dojke i pazuha, uključujući pazuh.

5. Nježno stisnite lijevu bradavicu i paziti pojavljuje li se kakav iscjedak. Ponovite sve isto i na desnoj ruci tako da podignete desnu ruku i lijevom rukom masirate i pipate.

6. Lezite na leđa i postavite jastuk ispod lijevog ramena. Lijevu ruku ispružite iznad glave. Pregledajte ih istim pokretima kao i kada ste podigle ruku. Isto ponovite za obje dojke.

Ne zaboravite pregledati obje dojke. Ovaj postupak ponavljajte svakoga mjeseca u isto vrijeme.