Claire Mac, 19-godišnjakinja iz Chicaga, nedavno se porezala na bodljikavu žicu pa je pojurila u bolnicu kako bi primila cjepivo protiv tetanusa. Usput je upitala liječnike za savjet oko kašlja koji se nikako nije povlačio unatoč lijekovima koje je uzimala.

Liječnici su napravili rendgen kako bi provjerili ima li infekciju pluća, no ono što su vidjeli na nalazima ih je itekako iznenadilo.

"Liječnica je izgledala jako šokirano i pitala me: 'Jesi li znala da ti je srce na desnoj strani umjesto na lijevoj?' Bila sam zbunjena i počela sam se smijati jer joj nisam vjerovala. Objasnila mi je da se to stanje zove dekstrokardija i da bih trebala obavijestiti svog obiteljskog liječnika o tome. Stalno sam ju pitala je li ozbiljna jer sam bila šokirana i zbunjena što to nisam znala prije svoje 19. godine", ispričala je Claire u videu koji je postao viralni hit na TikToku.

Ni roditelji nisu znali

Dekstrokardija je vrlo rijetko stanje s kojim se rodi manje od jedan posto ljudi. I njezini su roditelji bili šokirani tim saznanjem.

"Moj tata se izbezumio, a mami je bilo smiješno što to nisam znala dosad. Nikad nisam obavila rendgen prsa pa nikako nisam mogla znati da mi je srce na suprotnoj strani od uobičajene. Obiteljski liječnik jednom mi je na pregledu rekao da mi se srce čuje glasnije na desnoj strani, ali očito mi samo iz toga nije mogao dijagnosticirati dekstrokardiju", pojasnila je 19-godišnjakinja.

Njen video na TikToku je pregledan više od tri milijuna puta, piše The Sun.