Novozelandske bolnice doživljavaju naplatu "duga imuniteta" uzrokovanog zaključavanjem zbog pandemije virusa Sars-CoV-2, pri čemu su odjele preplavile bebe s potencijalno smrtonosnim respiratornim virusom, upozorili su liječnici, prenosi The Guardian.

U Wellingtonu je 46 djece koja su trenutno hospitalizirana zbog respiratornih bolesti, uključujući respiratorni sincicijski virus ili RSV. Određeni broj njih su novorođenčad, a mnoga su na kisiku. I druge bolnice bilježe porast slučajeva koji iscrpljuju njihove resurse, s odgodom operacija ili pretvaranjem igraonica u klinički prostor.

RSV je česta respiratorna bolest. Kod odraslih obično uzrokuje samo vrlo blage simptome, ali mala djeca se mogu jako razboliti, pa čak i preminuti. Veličina i ozbiljnost izbijanja na Novom Zelandu vjerovatno se tiče onoga što su neki pedijatrijski liječnici nazvali "dugom imuniteta", kada ljudi ne razvijaju imunitet na druge viruse potisnute zaključavanjem zbog koronavirusa, što uzrokuje eksploziju slučajeva.

Poput šumskog požara

Epidemiolog i profesor javnog zdravstva Michael Baker upotrijebio je metaforu šumskih požara: ako prođe godina ili dvije bez vatre, na tlu ima više goriva za napajanje plamena. Kad vatra napokon dođe, gori puno žešće. "Ono što sada vidimo je da smo akumulirali puno osjetljive djece kojoj je nedostajalo izlaganje - s kojim se sada suočavaju prvi put", rekao je Baker.

Fenomen "duga imuniteta" događa se jer mjere poput zaključavanja, pranja ruku, socijalnog udaljavanja i maski nisu učinkovite samo u kontroli Covida-19. One također suzbijaju širenje drugih bolesti koje se prenose na sličan način, uključujući gripu, prehladu i manje poznate respiratorne bolesti poput RSA. Na Novom Zelandu zaključavanja prošle zime dovela su do smanjenja slučajeva gripe za 99,9% i smanjenja RSV-a te su gotovo eliminirala skok viška smrtnih slučajeva koje Novi Zeland obično ima tijekom zime.

"Ovaj pozitivni kolateralni učinak kratkoročno je dobrodošao jer sprječava dodatno preopterećenje zdravstvenog sustava", napisao je kolektiv francuskih liječnika u studiji o dugu imuniteta u svibnju 2021. godine. No, dugoročno, to može stvoriti probleme: ako među djecom ne cirkuliraju bakterijske i virusne infekcije, ne razvijaju imunitet, što dovodi do većih izbijanja.

"Nedostatak imunološke stimulacije … inducirao je 'dug imuniteta' što bi moglo imati negativne posljedice kad je pandemija pod nadzorom i [javnozdravstvene intervencije] su ukinute", napisali su liječnici. "Što su duža ta razdoblja 'niskih izloženosti virusima ili bakterijama' , to je veća vjerojatnost budućih epidemija."

Potencijalni problemi

Novi Zeland je prijavio gotovo 1000 slučajeva RSV-a u posljednjih pet tjedana, prema Institutu za znanost i istraživanje okoliša. Uobičajeni prosjek je 1743 tijekom cijele zimske sezone od 29 tjedana. Australija također doživljava val, a prenapučene bolnice u Victoriji također su pogođene neobično visokim stopama RSV-a.

Vrhovi kao u slučaju trenutne epidemije ne znače nužno da će država ukupno imati više slučajeva RSV-a, kaže Baker - može biti da su svi slučajevi grupirani, umjesto da se šire tijekom nekoliko godina. Ali čak i to može uzrokovati velike probleme. "Ako dođe veliki vrhunac, to može preplaviti vaš zdravstveni sustav ili na njega stvoriti stvaran pritisak, što vidimo kod RSV-a", rekao je Baker.

Obično se ljudi zaraze RSV-om kao djeca, rekao je Baker, a većina je izložena u prvoj godini života. „Ako uklonite tu izloženost na određeno vrijeme, imat ćete veću skupinu neizložene djece, pa prema tome - kao što vidite da se to trenutno događa - može nastati puno veća epidemija kada su na kraju izložena virusu."

Iako je RSV čest uzrok hospitalizacije djece tijekom zime, starije osobe i osobe s narušenim imunološkim sustavom također su ranjive. Novozelandski generalni direktor zdravstva, dr. Ashley Bloomfield, rekao je da je "zasigurno zabrinut zbog naglog porasta broja slučajeva RSV-a".

"Prošle smo godine imali vrlo malo RSV-a", rekao je. "Postoje neke špekulacije da bi [trenutna epidemija] mogla biti djelomično pogoršana činjenicom da nismo imali nijednu prošlu godinu, pa je tako veći broj djece koja su osjetljiva."