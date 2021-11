Prije tri godine jedna je obitelj u Bostonu bačena u totalni kaos tijekom ranih jutarnjih sati. Muškarac, koji je prije nekoliko trenutaka čvrsto spavao pored svoje žene, odjednom se grčio na podu, a nitko nije znao zašto. Bio je zbunjen, izgovarao je besmislene riječi i pokušao se oduprijeti da ga kolima hitne pomoći odvezu u Opću bolnicu Massachusettsa. Ondje su mukotrpnim dijagnostičkim postupkom liječnici otkrili nepoželjnog gosta u mozgu, piše Science Alert.

Prilikom pregleda nesretniku su otkucaji srca i disanje bili blago povišeni, ali toksikologija i RTG prsnog koša nisu pokazali abnormalnosti. Nije bilo fizičkih dokaza koji bi upućivali na osnovnu kroničnu bolest, nije bilo povijesti bolesti ili neobičnog ponašanja prije događaja, niti bilo kakve poznate obiteljske povijesti neuroloških problema.

Što je uzrokovalo napadaje?

"Pacijent je također imao krvi u ustima, vjerojatno zbog ugriza za jezik", piše liječnik Andrew Cole u nedavno objavljenom izvješću o slučaju. 38-godišnji muškarac liječen je lorazepamom protiv napadaja, no trebalo je još više raditi kako bi se otkrilo što ih je uopće uzrokovalo.

Brojna stanja mogu dovesti do napadaja ili sličnih simptoma. Može ih uzrokovati sve što ometa protok krvi u mozgu, stoga je važno provjeriti cijeli krvožilni sustav. Testovi su otkrili da muškarčeva jetra, koja regulira kemikalije u našem krvotoku, i bubrezi, koji uklanjaju otpad iz krvi i reguliraju krvni tlak, ispravno funkcioniraju.

Trenutačni gubitak krvi u dijelovima mozga (ishemijski napadi), lijekovi, migrene i psihijatrijski događaji također mogu uzrokovati simptome nalik napadima, ali toksikološki testovi i činjenica da je muškarac prethodno bio savršenog zdravlja, to su isključili. "Ključno je dobiti kliničku anamnezu", objašnjava Cole. "Najmoćniji alat u procjeni mogućeg napada su dodatne informacije."

Pljosnati crvi

Povijest pacijenta otkrila je trag. Migrirao je iz ruralnog područja Gvatemale prije 20 godina. Skeniranjem mozga otkrivene su tri kalcificirane lezije. S obzirom na njihovu prezentaciju i anamnezu pacijenta, liječnici su zaključili da se radi o cistama koje pripadaju parazitskoj svinjskoj trakavici (Taenia solium). Ovi bijeli crvi nalik vrpci oslanjaju se na ljudske domaćine kako bi dosegli odraslu fazu svog životnog ciklusa, gdje se zakače za tanko crijevo s desecima malih udica

Ovdje se pljosnati crvi hrane okolnim hranjivim tvarima i mogu narasti do šokantnih osam metara. Ovo je faza u kojoj se mogu spolno razmnožavati ako im se posreći – inače će se razmnožavati aseksualno. Njihova jajašca odlaze s našim izmetom u ostatak svijeta. Potom mogu preživjeti u okolišu do dva mjeseca kao jaja, u nadi da će ih pojesti neka druga životinja.

Svinje su najčešći posredni domaćini, ali ponekad i drugi ljudi ili čak izvorno zaraženi ljudi pojedu jaja trakavice. Izlegu se u crijevima domaćina, a rezultirajuća ličinka probija se u krvotok, po mogućnosti kako bi se ugnijezdila u ukusnim svinjskim mišićima koji ih zatim mogu prenijeti natrag ljudima koji su jedu nedovoljno kuhano meso.

Znaju se nastaniti u mozgu

Međutim, nastale ciste u obliku larve mogu se razviti u bilo kojem organu, a upravo one uzrokuju najteže probleme – osobito ako se smjesteu mozgu. Ovo stanje se naziva neurocisticerkoza i vodeći je uzrok stečene epilepsije u mnogim dijelovima svijeta – uključujući Latinsku Ameriku i podsaharsku Afriku. Smatra se da tisuće ljudi samo u SAD-u svake budu pogođeni takvim slučajevima.

Neurocisticerkoza je bolest koja se može spriječiti, ali unatoč njezinoj prevalenci i ozbiljnosti, relativno malo sredstava je posvećeno borbi protiv nje, što je dovelo do toga da ju je CDC klasificirao kao zanemarenu tropsku bolest. Prevencije uključuju temeljito pranje ruku, kuhanje i sigurno rukovanje mesom, te brzo liječenje osoba s crijevnim trakavicama.

Neki slučajevi neurocisticerkoze zahtijevaju operaciju da bi se uklonile problematične ciste iz mozga, kao u nedavnom slučaju 25-godišnje Australke, koja je imala trajne glavobolje i zamagljen vid. Kako se ciste mogu formirati u različitim dijelovima mozga, simptomi se mogu jako razlikovati.

Što se tiče ovog slučaja, muškarac je liječen protuupalnim, anti-konvulzivnim i s dva antiparazitna lijeka. Otpušten je iz bolnice bez simptoma nakon pet dana, te je već tri godine bez napadaja. Međutim, vjerojatno će morati nastaviti uzimati lijekove protiv napadaja. "Problematično je pitanje kada prestati s uzimanjem lijeka, jer će kalcificirana lezija ostati zauvijek", kaže Cole.

Studija slučaja objavljena je u časopisu The New England Journal of Medicine.