Istraživanje je otkrilo koliko puta mjesečno bi muškarci trebali imati spolne odnose kako bi smanjili rizik od raka prostate. Taj podatak je otkriven nakon što je istraživanje pokazalo da 43 posto muškaraca ne bi posjetilo svog liječnika zbog ključnog simptoma bolesti.

Problem s prostatom

Ustajanje noću kako bi išli mokriti je uobičajeno, javlja se kod otprilike četvrtine muškaraca, ali samo petina njih shvaća da bi to moglo signalizirati problem s prostatom, dokazuje novo istraživanje iz bolnice kralja Edwarda VII. Oko 29 posto pretpostavlja da je to zbog starosti, dok 43 posto zbog toga ne bi išlo liječniku, piše Daily Express.

Rak prostate je najčešći oblik bolesti kod muškaraca. Jednom od osam će se u nekom trenutku života dijagnosticirati to stanje, a 12.000 umre od toga svake godine. Nije jasno što točno uzrokuje bolest, zato su istraživači bili uzbuđeni kada su otkrili da bi mogao postojati faktor rizika koji se može mijenjati, a to je - koliko često se muškarac seksa. Ali oni koji nisu u vezi ne trebaju brinuti jer je u studiju uključena i ejakulacija putem masturbacije.

Seks je ključan faktor

Američki znanstvenici intervjuirali su gotovo 32.000 muškaraca o njihovim navikama ejakulacije i pratili ih kako bi vidjeli je li im dijagnosticirana smrtonosna bolest. Muškarci u dobi od 20 do 29 godina koji su ejakulirali 21 put mjesečno (pet puta tjedno) imali su oko trećinu manje šanse oboljeti od raka prostate od onih koji to čine samo četiri do sedam puta mjesečno. Oni u dobi od 40 do 49 godina imali su 32 posto manju vjerojatnost, prema nalazima.

Dr. Jennifer Rider sa sveučilišta u Bostonu rekla je: “Procijenili smo je li učestalost ejakulacije u odrasloj dobi povezana s rizikom od raka prostate u velikoj studiji u SAD-u. Otkrili smo da muškarci koji su prijavili veću u odnosu na manju učestalost ejakulacije u odrasloj dobi imaju manju vjerojatnost da će im se kasnije dijagnosticirati rak prostate. Ova otkrića pružaju dodatne dokaze kako su češće ejakulacije tijekom odraslog života u etiologiji raka prostate važne, posebno za niskorizičnu bolest."

Studija objavljena u časopisu European Urology 2016. godine, ispitala je 31.925 muškaraca 1992. godine i pratila ih je do 2010. godine. Istraživači su imali niz teorija za objašnjenje povezanosti. Na primjer, hipoteza je da se bez česte ejakulacije "kancerogene izlučevine" ne odlaze. Jedna australska studija došla je do sličnih zaključaka. Međutim, nalazi nisu konačni i potrebno je provesti dodatna istraživanja.

Simptomi raka prostate

Simptomi raka prostate se obično ne pojavljuju sve dok se bolest dovoljno ne proširi da prostata utječe na cijev koja vodi urin iz mokraćnog mjehura u penis. To može uzrokovati jači nagon za mokrenjem, naprezanje dok piškite i osjećaj da niste u potpunosti ispraznili mjehur nakon toga.

Ako vam se dijagnosticira bolest, liječnici možda neće predložiti liječenje ako je u ranoj fazi i ne uzrokuje simptome. Međutim, kasniji stadij raka prostate može se liječiti kirurškim zahvatom i radioterapijom, uz hormonsku terapiju. Oba mogu povećati rizik od erektilne disfunkcije i inkontinencije pa se ne preporučuju osim ako postoji rizik od širenja bolesti, piše The Sun.

