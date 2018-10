MLADIĆA UBILA AMEBA KOJA JEDE MOZAK: Ušla mu je u nos tijekom zabave u vodenom parku

Čovjeka je ubila ameba koja jede mozak, a koja mu je ušla kroz nos tijekom posjete vodenom parku

Fabrizio Stabile (29) kosio je travu u svome domu u Ventor Cityu, New Jersey, u subotu 16. rujna kada se požalio na glavobolju te otišao prileći, piše Mirror.

Kada se sljedećeg dana probudio, shvatio je da glavobolja nije prestala te je zatražio još lijekova prije no što je otišao ponovo leći. Nakon što je popodne ustao, njegova je majka primijetila je da govori nerazgovjetno te je odmah pozvala hitnu pomoć da ga preveze u bolnicu.

Problemi s dijagnozom

Doktori su prvotno dijagnosticirali bakterijski meningitis no uskoro su primijetili da ne odgovara na tretmane. Brojni testovi za bakterije i druge bolesti nisu uspijevali otkriti što je posrijedi sve do četvrtka, kada su rezultati lumbarne punkcije napokon bili pozitivni. No u vrijeme kada se došlo do točne dijagnoze već je bilo kasno primijeniti lijek koji je do tada dan troje od ukupno pet znanih preživjelih osoba u Sjevernoj Americi.

Liječnici su ga proglasili mrtvim u petak, 21. rujna, iako njegovi prijetelji i obitelj nisu gubili nadu do samog kraja.

Rijetka, ali smrtonosna opasnost

Doktori vjeruju kako je Strabille pokupio smrtonsonu amebu Naegleria floweri tako što ju je udahnuo prilikom posjete BSR Cable Park i Surf Resortu in Wacou, Texas. Epidemolozi iz Centra za kontrolu bolesti (CDC) poslani su na lokaciju kako bi prikupili uzorke, a rezultati će biti objavljeni kasnije ovog tjedna.

Stabileova je smrt prvi zabilježeni slučaj Naegleria Floweri još od 2016. Zaraza amebom koja jede mozak srećom izuzetno je rijetka, jer je smrtnost 98%. U zadnjih 55 godina tako je u SAD-u zabilježeno samo 143 slučaja. Ova se ameba najčešće nalazi u toplim jezerima, rijekama, toplicama i tlu. Ne može se zaraziti preko usta, no jednom kada se udomaći koristi mozak kao izvor hrane.

Obitelj je osnovala GoFundMe stranicu u sjećanje na izgubljenog sina te kako bi se proširila svijest o ovom opasnom stanju. “Stvorili smo Fundaciju Fabrizio Stabile Foundation za svijest o Naegleria fowleri kako bi obrazovali što je moguće više ljudi o ovoj rijetkoj i spriječivoj infekciji”, napisala je Stephanie Papastephanou.

“Cilj nam je da to činimo groz godišnje prikupljanje sredstava u Fabrizijevo ime u nadi kako ovo neće pogoditi još koju obitelj.”